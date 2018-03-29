Путин назвал недопустимыми вбросы по поводу трагедии в ТЦ "Зимняя вишня"

По словам главы государства, авторы этих "вбросов" ставят перед собой цель "посеять панику, посеять недоверие, столкнуть людей между собой", сообщает РИА Новости.

Бастрыкину президент поручил вести следствие "максимально объективно и прозрачно", проверить все возможные версии причин пожара, а итоговую — обосновать данными экспертизы. Также главе СКР поручено встретиться с пострадавшими и родственниками жертв кемеровской трагедии. "Послушайте, что они думают, послушайте, как они видят развитие этой ситуации с тем, чтобы и это использовать в ходе предварительного следствия", — пояснил свое требование Путин.

Особое внимание он уделил документу об осмотре ТЦ "Зимняя вишня", проводившемся в 2016 году. Ранее президент поручал найти эту бумагу и показать ему, а вчера, наконец, прочел — и удивился. Что прочитал? Странно даже звучит: "без замечаний"", — прокомментировал содержание документа Владимир Путин, потребовав узнать, кто его подписывал.

Бастрыкин в ответ рассказал, что следователи СКР изучают договоры "на все виды обеспечения", особенно противопожарной безопасности, и активно работают по этому направлению с кемеровской администрацией и "людьми, которые давали разрешение на использование этого центра".

По словам главы Следственного комитета, основная версия, на которую сейчас выходит СКР, — это "безобразное отношение к обеспечению строительного комплекса". Бастрыкин сослался на показания посетителей "Зимней вишни", которые за сутки до пожара жаловались на запах горящей проводки в здании. "Там периодически возникают проблемы, но, видимо, так все свыклись — и посетители, и хозяева — что особого внимания не обращали на это", — прокомментировал он ситуацию в торговом центре, пишет polit.ru.