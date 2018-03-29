Путин назвал недопустимыми вбросы по поводу трагедии в ТЦ "Зимняя вишня"

28 марта президент РФ Владимир Путин во время обсуждения с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным и министром здравоохранения Вероникой Скворцовой ликвидацию последствий пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах нельзя допустить конфликтов из-за "вбросов, идущих через социальные сети, в том числе из-за границы".
По словам главы государства, авторы этих "вбросов" ставят перед собой цель "посеять панику, посеять недоверие, столкнуть людей между собой", сообщает РИА Новости.
Бастрыкину президент поручил вести следствие "максимально объективно и прозрачно", проверить все возможные версии причин пожара, а итоговую — обосновать данными экспертизы. Также главе СКР поручено встретиться с пострадавшими и родственниками жертв кемеровской трагедии. "Послушайте, что они думают, послушайте, как они видят развитие этой ситуации с тем, чтобы и это использовать в ходе предварительного следствия", — пояснил свое требование Путин.
Особое внимание он уделил документу об осмотре ТЦ "Зимняя вишня", проводившемся в 2016 году. Ранее президент поручал найти эту бумагу и показать ему, а вчера, наконец, прочел — и удивился. Что прочитал? Странно даже звучит: "без замечаний"", — прокомментировал содержание документа Владимир Путин, потребовав узнать, кто его подписывал.
Бастрыкин в ответ рассказал, что следователи СКР изучают договоры "на все виды обеспечения", особенно противопожарной безопасности, и активно работают по этому направлению с кемеровской администрацией и "людьми, которые давали разрешение на использование этого центра".
По словам главы Следственного комитета, основная версия, на которую сейчас выходит СКР, — это "безобразное отношение к обеспечению строительного комплекса". Бастрыкин сослался на показания посетителей "Зимней вишни", которые за сутки до пожара жаловались на запах горящей проводки в здании. "Там периодически возникают проблемы, но, видимо, так все свыклись — и посетители, и хозяева — что особого внимания не обращали на это", — прокомментировал он ситуацию в торговом центре, пишет polit.ru.
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