Из-за необъяснимой смерти солистки The Cranberries резко выросли продажи альбомов группы

В Лондоне на 46 году жизни при загадочных обстоятельствах скончалась солистка популярной рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан, пишет РИА "Новости". Полиция британской столицы называет внезапную смерть певицы как необъяснимую.
Долорес в Лондоне принимала участие в звукозаписи. Утром 15 января полицию вызвали в отель в Вестминстере, врачи констатировали смерть О'Риордан.
Продажи альбомов рок-группы The Cranberries взлетели на фоне смерти солистки Долорес О’Риордан, сообщает Life.ru.
Справка
О'Риордан присоединилась к коллективу Cranberries в 1990 году в возрасте 18 лет, став вокалисткой и лицом группы. С 2003 года она начала сольную карьеру. Певица состояла в браке с бывшим менеджером группы Duran Duran.
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