Из-за необъяснимой смерти солистки The Cranberries резко выросли продажи альбомов группы

Долорес в Лондоне принимала участие в звукозаписи. Утром 15 января полицию вызвали в отель в Вестминстере, врачи констатировали смерть О'Риордан.

Продажи альбомов рок-группы The Cranberries взлетели на фоне смерти солистки Долорес О’Риордан, сообщает Life.ru.

Справка

О'Риордан присоединилась к коллективу Cranberries в 1990 году в возрасте 18 лет, став вокалисткой и лицом группы. С 2003 года она начала сольную карьеру. Певица состояла в браке с бывшим менеджером группы Duran Duran.