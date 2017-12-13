Из-за тумана в Барнауле не смогли приземлиться самолеты из Москвы

По данным онлайн-табло международного аэропорта им. Г. Титова, утренние рейсы Москва-Барнаул авиакомпаний "Аэрофлот" и "S7" отправили на запасной аэродром в Толмачево.

Рейс "Барнаул-Москва" компании "Аэрофлот" задержали.