К концу недели в Алтайском крае похолодает до -28°С

В Алтайском крае к концу недели серьезно похолодает. После двух дней метели, 11 и 12 декабря, придут морозы. По данным алтайских синоптиков, к четвергу местами возможно понижение температуры до -28°С.
Во вторник, 12 декабря, в крае будет метель, в Барнауле слабая. Ночью столбики термометров могут опуститься до -18°С, днем поднимутся до -10°С.
В ночь на среду местами похолодает до -26°С, в Барнауле до -20°С. Днем температура повысится до -15...-10°С.
К четвергу ожидаются морозы ночью в пределах -18...-23°С, при прояснении до -28°С, в Барнауле до -22°С. Днем потеплеет до -17...-12°С.
Сильных осадков в этот период не ожидается, ветер будет слабым. На дорогах возможна гололедица, утром местами изморозь, туман.
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