К пенсионерке, сорвавшей джекпот, выстроилась очередь за деньгами

Пенсионерка из Воронежской области Наталья Власова, выигравшая полмиллиарда рублей в лотерею, столкнулась с новой проблемой: денег она еще не получила, но к ней уже выстроилась очередь из желающих получить "материальную помощь".
Первые поступления от выигрыша Наталья Власова получит только после Нового года. При этом деньги будут ей выплачены частями, в течение 180 дней с момента объявления победителя лотереи. Между тем возле дома пенсионерки регулярно собирается настоящая очередь — абсолютно незнакомые люди просят ее погасить кредиты, оплатить обучение, купить лекарства, выкупить квартиры или просто дать в долг, сообщает "Вести.Ru".
В свою очередь, в администрации поселка, где живет Наталья Власова, ждут поступлений от налоговых отчислений с выигрыша. Общая сумма налогов, которую должна будет выплатить пенсионерка, — 66 миллионов рублей, поселок рассчитывает примерно на 10 миллионов. Однако эксперты говорят, что администрация может рассчитывать максимум на миллион рублей, пишет ura.ru.
В итоге на руки пенсионерке выдадут около 440 млн рублей. Семья Натальи Власовой пока не строит планов, сейчас родственники пенсионерки-миллионерши больше озабочены своей безопасностью.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.