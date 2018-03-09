Как креативили с поздравлениями женщин алтайские политики в соцсетях

Соцсети 8 марта пестрили тюльпанами и симпатичными девушками. Алтайские политики присоединились к поздравляющим.

Даниил Бессарабов рассказал, что встал в Международный женский день пораньше, чтобы всех поздравить.

Александр Прокопьев желает, чтобы каждый новый день женщины встречали с улыбкой.

Олег Быков порадовал открыткой со цветами и хэштегом #депутатгосдумыБыков.

Виктор Зобнев сверстал свою симпатичную открытку с тюльпанами и поздравлением.

Марина Прусакова уверена, что праздник 8 марта должен продолжаться. Как минимум до 18-го.