Как креативили с поздравлениями женщин алтайские политики в соцсетях

Алтайские политики душевно и креативно поздравили прекрасную половину человечества с 8 марта. Поздравляющие со стороны женщин пожелали, чтобы праздник продолжался.
Соцсети 8 марта пестрили тюльпанами и симпатичными девушками. Алтайские политики присоединились к поздравляющим.
Даниил Бессарабов рассказал, что встал в Международный женский день пораньше, чтобы всех поздравить.
Александр Прокопьев желает, чтобы каждый новый день женщины встречали с улыбкой.
Олег Быков порадовал открыткой со цветами и хэштегом #депутатгосдумыБыков.
Виктор Зобнев сверстал свою симпатичную открытку с тюльпанами и поздравлением.
Марина Прусакова уверена, что праздник 8 марта должен продолжаться. Как минимум до 18-го.
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