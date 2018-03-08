В России появился реестр коррупционеров

На портале будет содержаться имя, фамилию, отчество и должность коррупционера, название органа, из которого он был уволен, причину и дату увольнения и внесения в реестр. Помимо этого, в нем будет указано, какие нормы законодательства были нарушены. анкетные данные чиновника, сведения о государственном органе и должности, с которой он был уволен.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление "О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия". Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.