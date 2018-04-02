Как правильно провести 2 апреля, Великий понедельник Страстной седмицы

2 апреля начинается последняя неделя Великого поста 2018 — Страстная седмица. Уже в следующее воскресенье наступит православная Пасха, которую по-другому еще называют светлым Воскресением Христовым. В этот период верующие стараются как можно чаще ходить в храм и готовятся к встрече праздника. Рассказываем о традициях Великого понедельника 2018.
Со 2 по 7 апреля все церковные службы — особенные. Православные вспоминают о последних днях земной жизни Иисуса Христа: предательстве Иуды, страданиях, распятии и смерти. Священники одеваются в темные (черные или фиолетовые) одеяния.
"Страстная" в переводе с церковнославянского языка значит "наполненная испытаниями, страданиями".
-
Притча о Иосифе Прекрасном, которого братья из зависти продали в рабство в Египет. Иосиф и в плену вел праведную жизнь. Благодаря своему уму он смог возвыситься при дворе фараона и предотвратить голод в стране. Однажды купить хлеб к Иосифу пришли братья: он был к ним щедр и ни словом не упрекнул за злодеяние. Иосиф — прообраз страданий Иисуса Христа.
-
Притча о бесплодной смоковнице. Дерево, не приносящее плодов, символизирует лицемеров и не приносящих плодов покаяния грешников. Христос проклял дерево за отсутствие на нем плодов, и оно вскоре засохло.
-
Притча о злых работниках виноградника. Когда пришло время урожая, хозяин послал за ним слуг, а затем и сына. Виноградари жесткого расправились с посланниками. Эти разбойники символизируют иудеев, которые избивали посланных к ним пророков, а затем убьют и Сына Божьего — Иисуса Христа, объясняет портал "Православие и мир".
В понедельник, 2 апреля положено сухоядение, то есть употребление растительной пищи без масла, сообщает портал "Православие и мир".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.