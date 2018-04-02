Как правильно провести 2 апреля, Великий понедельник Страстной седмицы

Притча о Иосифе Прекрасном, которого братья из зависти продали в рабство в Египет. Иосиф и в плену вел праведную жизнь. Благодаря своему уму он смог возвыситься при дворе фараона и предотвратить голод в стране. Однажды купить хлеб к Иосифу пришли братья: он был к ним щедр и ни словом не упрекнул за злодеяние. Иосиф — прообраз страданий Иисуса Христа.

Притча о бесплодной смоковнице. Дерево, не приносящее плодов, символизирует лицемеров и не приносящих плодов покаяния грешников. Христос проклял дерево за отсутствие на нем плодов, и оно вскоре засохло.