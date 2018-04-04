Как приготовить четверговую соль и зачем она нужна в Чистый четверг

Сегодня, 21:10.
Жизнь

С Чистым четвергом связано много народных обычаев. Один из  них — изготовление четверговой соли, которая якобы обладает целительными свойствами и оберегает от сглаза. Как сделать четверговую соль, почему она черная и как к ней относится православная церковь, разобрался altapress.ru. 

Хлеб-соль.
Хлеб-соль. Фото: ССО.
1 Четверговая соль — что это?

Соль, приготовленная по особому рецепту в Чистый четверг на Страстной неделе, называется четверговой.

2 Как пользоваться четверговой солью?

Соли, которую на Руси готовили в Чистый четверг, приписывались целительные свойства. Ее хранили в течение года и использовали для лечения людей и животных. Кроме того, четверговую соль крестьяне зашивали в ладанку и носили на груди как оберег от сглаза.

Обереги. Куклы.
Обереги. Куклы
3 Почему четверговая соль черная?

Черный цвет поваренная соль приобретает при запекании. Это искусственный цвет.

4 Как готовить четверговую соль?

Традиционно четверговую соль готовили в ночь со среды на четверг Страстной недели или утром. Соль, смешанную с квасной гущей, в посуде, чистой тряпочке или старом лапте пережигали в печи либо перекаливали на сковороде, а затем толкли, читая при этом молитвы. Огонь, согласно поверьям, усиливал защитные свойства соли.

Хлеб.
Хлеб.
5 Как Церковь относится к четверговой соли?

Изготовление четверговой соли не относится к церковным обрядам. Напротив, изготовление соли в Чистый четверг и вера в ее целительные свойства — одна из языческих традиций.

В народном сознании соль издавна считалась оберегом. Ее использовали самостоятельно и в сочетании с хлебом.

6 Можно ли освящать соль в церкви?

Есть церковная молитва на освящение соли — не четверговой, а обычной. Однако не стоит приписывать освященному продукту целительные свойства. Это не более, чем освященная соль из храма. Так благословляют овощи, фрукты, семена и др.

Весна. Цветы в горах.
Весна. Цветы в горах.
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