Как приготовить четверговую соль и зачем она нужна в Чистый четверг

С Чистым четвергом связано много народных обычаев. Один из них — изготовление четверговой соли, которая якобы обладает целительными свойствами и оберегает от сглаза. Как сделать четверговую соль, почему она черная и как к ней относится православная церковь, разобрался altapress.ru.
Соль, приготовленная по особому рецепту в Чистый четверг на Страстной неделе, называется четверговой.
Соли, которую на Руси готовили в Чистый четверг, приписывались целительные свойства. Ее хранили в течение года и использовали для лечения людей и животных. Кроме того, четверговую соль крестьяне зашивали в ладанку и носили на груди как оберег от сглаза.
Черный цвет поваренная соль приобретает при запекании. Это искусственный цвет.
Традиционно четверговую соль готовили в ночь со среды на четверг Страстной недели или утром. Соль, смешанную с квасной гущей, в посуде, чистой тряпочке или старом лапте пережигали в печи либо перекаливали на сковороде, а затем толкли, читая при этом молитвы. Огонь, согласно поверьям, усиливал защитные свойства соли.
Изготовление четверговой соли не относится к церковным обрядам. Напротив, изготовление соли в Чистый четверг и вера в ее целительные свойства — одна из языческих традиций.
В народном сознании соль издавна считалась оберегом. Ее использовали самостоятельно и в сочетании с хлебом.
Есть церковная молитва на освящение соли — не четверговой, а обычной. Однако не стоит приписывать освященному продукту целительные свойства. Это не более, чем освященная соль из храма. Так благословляют овощи, фрукты, семена и др.
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