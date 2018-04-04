Как приготовить четверговую соль и зачем она нужна в Чистый четверг

5 Как Церковь относится к четверговой соли?

Изготовление четверговой соли не относится к церковным обрядам. Напротив, изготовление соли в Чистый четверг и вера в ее целительные свойства — одна из языческих традиций.

В народном сознании соль издавна считалась оберегом. Ее использовали самостоятельно и в сочетании с хлебом.