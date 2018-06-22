Спрятать в контейнер или памперс: как уберечь телефон на пляже

Отдых на пляже или около бассейна не обходится без телефона, электронной книги или планшета. Altapress.ru подготовил несколько советов, какие меры предосторожности нужно соблюдать, чтобы отдых не обернулся ремонтом телефона или покупкой нового устройства.

Как уберечь ценные вещи от воров? Самый надежный способ — не брать дорогие гаджеты и много денег на пляж;

Оставить кого-то присмотреть за вещами;

Завернуть гаджет в минимально привлекательный для воров предмет — контейнер для еды, пустую баночку из-под крема или подгузник;

Надежно упаковать и положить не в сумку, а, например, под коврик;

Пристегнуть сумку к лежаку, а ключ положить в боковой карман, и поглядывать за вещами во время купания. Как защитить электронные устройства от воды и песка? На пляже нужно хранить телефон так, чтобы на него не попадали солнечные лучи, потому что перегрев может нанести серьезный вред устройству;

Самый бюджетный способ защиты — упаковать устройство в прозрачный пакет с замком zip-lock;

Можно купить специальный водонепроницаемый силиконовый чехол;

Разъемы в телефоне или планшете можно защитить от песка специальными заглушками;

Перед погружением в воду обязательно проверить, не остался ли телефон в кармане купальных шорт.