"Как вишенка на торте": барнаульский журналист задал вопрос Путину

— Поскольку мы в Калининграде находимся, губернатор уже, пока мы здесь с ним передвигались в ходе сегодняшних мероприятий, этот вопрос задал.

Думаю, что мы в Калининграде сделаем обязательно, это всё-таки анклавный регион России, и нужно помочь людям иметь доступ к нашим основным художественным ценностям. Поэтому Калининград. И, конечно, это нужно делать в Сибири. Надо выбрать. И не один, может быть.

Вообще, по большому счёту лучше это делать, наверное, мы на это и выйдем в каждом федеральном округе. А где конкретно в каждом федеральном округе, это мы выберем, в том числе и в ходе консультаций с общественностью.

Хочу пояснить, извините, пожалуйста, откуда это взялось, сама идея. Когда мы в Питере с Валерием Абисаловичем Гергиевым говорили о развитии того, что он делает во Владивостоке, выяснилось… Я просил их, допустим, открыть там училище, филиал Вагановского хореографического училища.

Выяснилось, что театр-то есть, но подготовка кадров невозможна, потому что никак местные власти не могут найти подходящего помещения. Там же специализированные вещи нужны. Нет базы для подготовки музыкальных кадров, нет художественной школы своей нормальной, нет нормального выставочного пространства.

Так постепенно, постепенно мы с ним пришли к выводу о том, что нужно комплексно решать эту проблему в некоторых регионах, там, где этого просто нет или недостаточно.

Вот, собственно, отсюда взялась эта идея, и поэтому как первый пункт возник Владивосток, как бы естественным образом в ходе дискуссии, но потом я подумал: почему только Владивосток? Вы правы, конечно. И в конечном итоге мы будем делать это во всех федеральных округах, и в Сибири совершенно точно. Но посмотрим, где конкретно, хорошо?