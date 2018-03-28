Какие мероприятия отменят в Барнауле в день траура по погибшим в "Зимней вишне"

Что отменили в связи с трауром:

Краевая филармония решила не проводить концерт ансамбля "Огоньки" 28 марта. Выступление перенесли на 5 апреля.

Краевой театр драмы перенес запланированный на 27 марта капустник на 3 апреля. "Мы не можем поступить иначе, не можем шутить и веселиться, когда погибли люди", — сообщили в театре.

"Stand UP Алтай Барнаул" отменяет "Открытый микрофон" в баре "Эльбрус" 29 марта и вообще все события на этой неделе

Сеть дисконт-магазинов Familia отказалась от праздничных мероприятий в честь открытия первого магазина в Барнауле. Отдел начнет работу в ТРЦ "Европа" как и планировалось 31 марта. "Однако мы считаем невозможным организацию торжества в эти дни", — заявили в пресс-службе компании.

Кружок экстремального рисунка обнажённой натуры, который собирает всех желающих раз в две недели, отменил занятие на 28 марта.

Молодежный театр Алтая не стал отменять спектакли в связи с трауром. "Выходя сегодня на сцену, мы не забываем о погибших, о тех, кого коснулась страшная трагедия. Мы не останавливаем свою работу, думая о живых, желая согреть их светом любви, добра и милосердия", — сообщается в паблике театра.