Какие мероприятия отменят в Барнауле в день траура по погибшим в "Зимней вишне"

28 марта объявлено в России национальным днем траура по погибшим в кемеровском ТРК "Зимняя вишня". В связи с этим в Барнауле отменили ряд развлекательных мероприятий. Причем не только в этот день, но и в течение всей недели.
Что отменили в связи с трауром:
- Краевая филармония решила не проводить концерт ансамбля "Огоньки" 28 марта. Выступление перенесли на 5 апреля.
- Краевой театр драмы перенес запланированный на 27 марта капустник на 3 апреля. "Мы не можем поступить иначе, не можем шутить и веселиться, когда погибли люди", — сообщили в театре.
- "Stand UP Алтай Барнаул" отменяет "Открытый микрофон" в баре "Эльбрус" 29 марта и вообще все события на этой неделе
- Сеть дисконт-магазинов Familia отказалась от праздничных мероприятий в честь открытия первого магазина в Барнауле. Отдел начнет работу в ТРЦ "Европа" как и планировалось 31 марта. "Однако мы считаем невозможным организацию торжества в эти дни", — заявили в пресс-службе компании.
- Кружок экстремального рисунка обнажённой натуры, который собирает всех желающих раз в две недели, отменил занятие на 28 марта.
Молодежный театр Алтая не стал отменять спектакли в связи с трауром. "Выходя сегодня на сцену, мы не забываем о погибших, о тех, кого коснулась страшная трагедия. Мы не останавливаем свою работу, думая о живых, желая согреть их светом любви, добра и милосердия", — сообщается в паблике театра.
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