Какого числа Красная горка в 2018 году

Праздник Красная горка существует со времен язычества. Однако он плотно переплелся с церковными обычаями и традициями. В народе Красную горку считают второй Пасхой, или Антипасхой. Рассказываем, когда Красная горка и в чем суть праздника.
В 2018 году Красную горку отмечают 15 апреля. Это первое воскресенье после Воскресения Христова. Точная дата праздника производится с учетом даты Пасхи.
Красной горкой в народе называли первое воскресенье после Пасхи. Этот праздник изначально отмечали язычники, которые восхваляли бога Солнца. Слово "красная" используется в значении "красивая". "Горка" в названии появилось из-за традиции встречать в этот день первые лучи на горах. Обычно на возвышенностях в этот день организовывали праздничные гуляния в честь прихода весны. Считается, что праздник символизирует начало теплой весны.
В православии праздник Красной горки получил название Фомино воскресенье. Оно связано с рассказом о неверующем апостоле Фоме, которые не поверил в чудо Христа. Когда Спаситель явился Фоме, тот убедился в воскрешении Иисуса. "Неверующий Фома" стал одним из самых ревностных проповедников христианской веры.
Еще одно церковное название Красной горки — Антипасха. Используется это название в значении "подобная Пасхе", то есть это будет своего рода "повторением" праздника.
На Фомино воскресенье нужно красить яйца и печь куличи. Также принято читать молитвы, поминать усопших. Молодым рекомендуют венчаться в церкви.
Современные гуляния, связанные с Красной горкой, предполагают развлекательные фестивали, хороводы и застолья.
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