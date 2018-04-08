Поздравления с Пасхой в стихах, короткие и красивые

На Пасху россияне ходят в церковь на праздничную службу, а затем большинство отмечает Воскресение Христово с семьей. Если в этот день вы не можете быть рядом с близкими, нужно обязательно поздравить их — звонком или смс. Для этого altapress.ru подготовил короткие красивые пасхальные поздравления в стихах.
Стихи русских поэтов о Пасхе
Христос воскрес, Спаситель мой
Воистину воскрес.
Ликуй душа; Он пред тобой
Раскрыл врата небес!
(отрывок из стихотворения В. К. Кюхельбекера)
День Православного Востока,
Святись, святись, великий день,
Разлей свой благовест широко
И всю Россию им одень!
(отрывок из стихотворения Ф. И. Тютчева)
Повсюду благовест гудит,
Из всех церквей народ валит.
Заря глядит уже с небес…
Христос воскрес! Христос воскрес!
(отрывок из стихотворения А. Майкова)
Поздравления с Пасхой в стихах
Прочь суета, тоска, заботы!
Случилось чудо из чудес:
Плита отвалена от гроба,
Христос воистину воскрес!
Христос воскрес! Ликует небо.
Прекрасен мир, в нем дышит радость.
И новость эта - точно сладость:
Ведь, значит, смерти больше нету!
С Пасхой светлой поздравляю!
В этот день Христос воскрес.
От души тебе желаю
Быть любимицей небес.
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