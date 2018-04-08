Поздравления с Пасхой в стихах, короткие и красивые

На Пасху россияне ходят в церковь на праздничную службу, а затем большинство отмечает Воскресение Христово с семьей. Если в этот день вы не можете быть рядом с близкими, нужно обязательно поздравить их — звонком или смс. Для этого altapress.ru подготовил короткие красивые пасхальные поздравления в стихах.

Стихи русских поэтов о Пасхе Христос воскрес, Спаситель мой

Воистину воскрес.

Ликуй душа; Он пред тобой

Раскрыл врата небес! (отрывок из стихотворения В. К. Кюхельбекера) День Православного Востока,

Святись, святись, великий день,

Разлей свой благовест широко

И всю Россию им одень! (отрывок из стихотворения Ф. И. Тютчева) Повсюду благовест гудит,

Из всех церквей народ валит.

Заря глядит уже с небес…

Христос воскрес! Христос воскрес! (отрывок из стихотворения А. Майкова) Поздравления с Пасхой в стихах Прочь суета, тоска, заботы!

Случилось чудо из чудес:

Плита отвалена от гроба,

Христос воистину воскрес! Христос воскрес! Ликует небо.

Прекрасен мир, в нем дышит радость.

И новость эта - точно сладость:

Ведь, значит, смерти больше нету! С Пасхой светлой поздравляю!

В этот день Христос воскрес.

От души тебе желаю

Быть любимицей небес.