Поздравления с Пасхой в стихах, короткие и красивые

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Жизнь

На Пасху россияне ходят в церковь на праздничную службу, а затем большинство отмечает Воскресение Христово с семьей. Если в этот день вы не можете быть рядом с близкими, нужно обязательно поздравить их — звонком или смс. Для этого altapress.ru подготовил короткие красивые пасхальные поздравления в стихах.

Пасха. Верба. Крашеные яйца.
Пасха. Верба. Крашеные яйца. Фото: ССО.

Стихи русских поэтов о Пасхе

Христос воскрес, Спаситель мой
Воистину воскрес.
Ликуй душа; Он пред тобой
Раскрыл врата небес!

(отрывок из стихотворения В. К. Кюхельбекера)

День Православного Востока,
Святись, святись, великий день,
Разлей свой благовест широко
И всю Россию им одень!

(отрывок из стихотворения Ф. И. Тютчева)

Повсюду благовест гудит,
Из всех церквей народ валит.
Заря глядит уже с небес…
Христос воскрес! Христос воскрес!

(отрывок из стихотворения А. Майкова)

Украшение яиц на Пасху.
Украшение яиц на Пасху.

Поздравления с Пасхой в стихах

Прочь суета, тоска, заботы!
Случилось чудо из чудес:
Плита отвалена от гроба,
Христос воистину воскрес!

Христос воскрес! Ликует небо.
Прекрасен мир, в нем дышит радость.
И новость эта - точно сладость:
Ведь, значит, смерти больше нету!

С Пасхой светлой поздравляю!
В этот день Христос воскрес.
От души тебе желаю
Быть любимицей небес.

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