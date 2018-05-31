Какого числа Петров пост в 2018 году

Петров пост назван в честь апостолов Петра и Павла. Православные постятся в память о том, как ученики Христа готовились к христианской проповеди всему миру. В 2018 году Петров пост будет длиться 38 дней. Altapress.ru рассказывает, когда Петров пост, почему у него нет постоянной даты и что можно есть в этот период.
Когда Петров пост в 2018 году?
В 2018 году Петров пост длится с 4 июня по 11 июля, сообщает pravmir.ru.
Сколько дней в Петровом посте?
Петров пост начинается в понедельник через неделю после праздника Троицы, не имеющего постоянной даты и зависящего от Пасхи. При этом заканчивается пост всегда 12 июля — в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Начало Петрова поста выпадает на разные даты, а длиться он может от 8 до 42 дней.
Петров пост: календарь питания
Петров пост в православии считается нестрогим. Во все дни поста, кроме среды и пятницы, постящиеся могут есть рыбу. Нельзя кушать мясо, яйца и молочные продукты.
Петров пост завершается днем памяти святых апостолов Петра и Павла. Этот праздник в пост не входит, но если он выпадает на среду или пятницу — нужно поститься, сообщает журнал "Фома".
В чем смысл Петрова поста?
Цель Петрова поста, как и любого другого, — самосовершенствование, стремление к победе над грехами и страстями.
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