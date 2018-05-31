Какого числа Петров пост в 2018 году

Когда Петров пост в 2018 году?

В 2018 году Петров пост длится с 4 июня по 11 июля, сообщает pravmir.ru.

Сколько дней в Петровом посте?

Петров пост начинается в понедельник через неделю после праздника Троицы, не имеющего постоянной даты и зависящего от Пасхи. При этом заканчивается пост всегда 12 июля — в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Начало Петрова поста выпадает на разные даты, а длиться он может от 8 до 42 дней.

Петров пост: календарь питания

Петров пост в православии считается нестрогим. Во все дни поста, кроме среды и пятницы, постящиеся могут есть рыбу. Нельзя кушать мясо, яйца и молочные продукты.

Петров пост завершается днем памяти святых апостолов Петра и Павла. Этот праздник в пост не входит, но если он выпадает на среду или пятницу — нужно поститься, сообщает журнал "Фома".

В чем смысл Петрова поста?

Цель Петрова поста, как и любого другого, — самосовершенствование, стремление к победе над грехами и страстями.