Какого числа родительский день перед Троицей в 2018 году

Родительская суббота в мае 2018 года называется Троицкой: ее дата зависит от православного праздника — дня Святой Троицы. Altapress.ru рассказывает, когда будет родительская суббота, чем она отличается от других поминальных дней и как принято ее проводить.
Какого числа Троицкая родительская суббота в 2018 году?
В 2018 году православный праздник Троица выпадает на воскресенье, 27 мая. Его отмечают на пятидесятый день после Пасхи, поэтому второе название праздника — Пятидесятница. А накануне дня Святой Троицы традиционно наступает Троицкая родительская суббота — день поминовения усопших.
В этом году Троицкая родительская суббота — 26 мая.
В чем особенность троицкой родительской субботы?
Это вторая вселенская родительская суббота в 2018 году. Согласно православному вероучению, она посвящена поминовению всех усопших — от Адама до наших дней. Эта традиция установлена, чтобы никто из умерших не остался без церковной молитвы.
Почему поминальные дни называют родительскими?
У церкви существует несколько объяснений, почему поминальные дни называют "родительскими". Считается, что зачастую, думая о родных и любимых людях, люди вспоминают родителей. Если матери и отца уже нет в живых, то именно о них нужно думать в родительский день. По другой версии, после смерти человек отправляется к своим предкам.
Что нужно делать в православную родительскую субботу в мае 2018 года?
В Троицкую субботу в православных храмах совершается особое поминовение умерших — вселенская панихида. По традиции, верующие в родительские субботы молятся за умерших в храмах и ездят на кладбища.
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