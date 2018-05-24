Какого числа родительский день перед Троицей в 2018 году

В 2018 году православный праздник Троица выпадает на воскресенье, 27 мая. Его отмечают на пятидесятый день после Пасхи, поэтому второе название праздника — Пятидесятница. А накануне дня Святой Троицы традиционно наступает Троицкая родительская суббота — день поминовения усопших.

В этом году Троицкая родительская суббота — 26 мая.