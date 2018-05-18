Какого числа Троица в 2018 году?

День Святой Троицы не имеет постоянной даты: его празднуют на 50-й день после Пасхи. В 2018 году православные будут отмечать Троицу 27 мая. Altapress.ru рассказывает, в чем суть дня Святой Троицы и почему он считается одним из важнейших православных праздников.
Что такое день Святой Троицы и Пятидесятница?
Это два разных названия одного праздника. Согласно Священному Писанию, на 50-й день после Пасхи на апостолов сошел Святой Дух в виде языков пламени. Они почувствовали воодушевление и заговорили на других языках, которые не знали до этого.
В этот день в городе был праздник. Толпа собралась вокруг апостолов. Люди были изумлены, услышав, как с виду необразованные простые люди говорят на их наречиях. Апостол Петр, бывший рыбак, произнес свою первую проповедь, и множество людей поверило в воскресшего Иисуса Христа. День Святой Троицы считается днем рождения христианской Церкви.
Что означает день Святой Троицы?
Пятидесятницу называют днем Святой Троицы в память о явлении Святого Духа. С этим событием раскрылось таинство единства Святой Троицы.
Что такое Троица в христианстве?
Вера в Троицу отличает христианство от других монотеистических религий — иудаизма и ислама, пишет pravmir.ru. Догмат о Троице сводится к трем основным положениям:
- Бог троичен, то есть у него три лица (ипостаси): Отец, Сын, Святой Дух.
- Каждое лицо Троицы — Бог. Но это не три Бога, а единое Божественное существо.
- Все три испостаси отличаются личными свойствами.
Как отмечается праздник Троица?
В праздник Святой Троицы в православных церквях проходит одно из самых красивых богослужений в году. Церкви украшают зеленью — травами, ветками берез, цветами. Пол храма устилают свежескошенной травой. Священники в праздник Троицы одеты в зеленые облачения.
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