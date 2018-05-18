Какого числа Троица в 2018 году?

Это два разных названия одного праздника. Согласно Священному Писанию, на 50-й день после Пасхи на апостолов сошел Святой Дух в виде языков пламени. Они почувствовали воодушевление и заговорили на других языках, которые не знали до этого.

В этот день в городе был праздник. Толпа собралась вокруг апостолов. Люди были изумлены, услышав, как с виду необразованные простые люди говорят на их наречиях. Апостол Петр, бывший рыбак, произнес свою первую проповедь, и множество людей поверило в воскресшего Иисуса Христа. День Святой Троицы считается днем рождения христианской Церкви.