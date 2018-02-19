Кандидат в президенты Грудинин вступил в КПРФ

Он получил партийный билет в возглавляемом им подмосковном Совхозе имени Ленина. Однако в КПРФ опровергли сообщения о том, что кандидат на пост президента РФ Павел Грудинин стал членом партии.

"Павел Грудинин не вступал в КПРФ. Он остается беспартийным кандидатом в президенты, выдвинутым нашей партией и блоком народно-патриотических сил", - заявил "Интерфаксу" глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко.

Бессменный лидер партии Геннадий Зюганов в конце прошлого года решил не выставлять свою кандидатуру на президентские выборы, уступив эту возможность Грудинину.

8 февраля стало известно, что Грудинин предоставил в ЦИК документы о закрытии всех иностранных счетов.

Гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров рассказал RT, у кого из кандидатов на пост президента России самый высокий антирейтинг.

Павел Грудинин стал первым кандидатом, посетившим Алтайский край в рамках предвыборной кампании.

Выборы президента пройдут 18 марта. Помимо Грудинина за пост будут бороться еще семь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

Справка

Раньше Грудинин был единороссом. В 2010 году он вышел из этой партии, так как не согласился с ее курсом. Объясняя свою беспартийность, Грудинин заявил, что представляет широкий блок народно-патриотических сил. "Для того чтобы консолидировать все силы, необязательно быть коммунистом. Главное, чтобы идеи коммунистической партии были реализованы. А реализованы они именно в "Совхозе Ленина", - пояснил директор предприятия.

В начале декабря 2017 года стало известно, что первый секретарь алтайского крайкома Мария Прусакова обратилась к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову с тем, чтобы Павел Грудинин был кандидатом в губернаторы Алтайского края от КПРФ в 2019 году.