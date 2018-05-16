Каждый седьмой барнаулец выступает за отмену майских выходных

Специалисты портала Зарплата.ру опросили 900 жителей Барнаула и выяснили, что 15% людей выступают за отмену майских праздников.
Противники праздников рассказали, что в России слишком много отдыхают и длинные выходные в мае нужно отменить. Однако 85% респондентов считают, что такие выходные — это хорошая возможность для отдыха.
Опрос также показал, что почти четверть барнаульцев работали в майские праздничные выходные, при этом половина из них официально не должна была трудиться. Однако большая часть людей — 76% — в длинные выходные отдыхали.
Почти половина респондентов рассказали, что на длинных выходных им удалось выспаться и отдохнуть, они стали работать быстрее. 16% барнаульцев, наоборот, с трудом входили в рабочий темп. Также 6% респондентов признались, что праздники негативно сказались на работе, а 10%, наоборот, трудились активнее. Кроме того, 18% барнаульцев и вовсе не заметили влияния праздников на работу.
Пассивный отдых выбрали 32% опрошенных. Они спали, читали книги, гуляли и ходили по магазинам. Активно отдыхал каждый пятый барнаулец. Опрос также показал, что 14% жителей Барнаула благодаря длинным выходным съездили в другой город или страну. Еще 14% сообщили, что им не удалось толком отдохнуть из-за работы дома или на даче.
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