Каждый седьмой барнаулец выступает за отмену майских выходных

Противники праздников рассказали, что в России слишком много отдыхают и длинные выходные в мае нужно отменить. Однако 85% респондентов считают, что такие выходные — это хорошая возможность для отдыха.

Опрос также показал, что почти четверть барнаульцев работали в майские праздничные выходные, при этом половина из них официально не должна была трудиться. Однако большая часть людей — 76% — в длинные выходные отдыхали.

Почти половина респондентов рассказали, что на длинных выходных им удалось выспаться и отдохнуть, они стали работать быстрее. 16% барнаульцев, наоборот, с трудом входили в рабочий темп. Также 6% респондентов признались, что праздники негативно сказались на работе, а 10%, наоборот, трудились активнее. Кроме того, 18% барнаульцев и вовсе не заметили влияния праздников на работу.

Пассивный отдых выбрали 32% опрошенных. Они спали, читали книги, гуляли и ходили по магазинам. Активно отдыхал каждый пятый барнаулец. Опрос также показал, что 14% жителей Барнаула благодаря длинным выходным съездили в другой город или страну. Еще 14% сообщили, что им не удалось толком отдохнуть из-за работы дома или на даче.