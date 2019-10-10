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Кемеровский театр кукол покажет в Барнауле три спектакля для детей

11, 12 и 13 октября в Барнаул с гастролями приедет Кемеровский областной театр кукол им. Аркадия Гайдара.

Обучение актеров театра кукол "Сказка"
Обучение актеров театра кукол "Сказка"
Алиса Батурина

Они покажут три постановки для самых маленьких — «Стойкий оловянный солдатик», «Крошка Енот» и «Летучий корабль». Спектакли ежедневно будут начинаться в 11:00, 13:00 и 15:00.

Кемеровский театр приедет в краевую столицу в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Ранее в Кемерово приезжал алтайский театр кукол, который также показал три сказки — «Черная курица», «Денискины рассказы» и «Лягушка-путешественница». Кемеровчане тепло приняли алтайских актеров, всего постановки посмотрели больше тысячи человек, сообщают в краевом управлении по культуре.

Билеты на спектакли из Кемерова можно приобрести в кассе театра кукол, телефон: 50−20−90.

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