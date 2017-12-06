Кибермошенники начали обманывать небогатых россиян

По его словам, в группу риска входят люди в возрасте от 30 до 45 лет. "Как правило, речь идет о маленьких городах, где представлены три-четыре банка. Человеку присылают сообщение, в котором написано: вы заявки на кредит подавали, мы новый банк, готовы кредит выдать, но у нас в вашем городе представительства нет, поэтому, пожалуйста, такую-то сумму по такому-то счету перечислите, а мы вам пришлем договор и деньги", — рассказал Сычев.

Новый вид атак не является целевым, они не рассчитаны на конкретных людей, отметил он. Как правило, мошенники делают массовую рассылку подобных писем, и, если такое письмо попадает к человеку, который действительно подавал заявки на кредит, он может стать жертвой мошенников.

"Бывает, что люди перечисляют деньги не один, а два, три и даже четыре раза и только потом понимают, что их обманули. Они просят кредит на полмиллиона и при этом оплачивают услуги "банка" на 100-200 тысяч", — рассказал собеседник издания, пишет bfm.ru.