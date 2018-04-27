Ким Чен Ын пообещал не прерывать утренний сон главы Южной Кореи ядерными испытаниями

27 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе исторических переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином пообещал больше не будить его по утрам ядерными испытаниями, сообщает Yonhap.
Межкорейский саммит проходит в закрытом режиме.
Однако СМИ распространили информацию, что Ким Чен Ын заявил: "Мы больше не будем прерывать ваш утренний сон" (цитата по "Интерфаксу").
Мун Чжэ Ин, в свою очередь, назвал переговоры подарком всему миру.
В России высоко оценили межкорейский саммит. Глава комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов заявил, что встреча лидеров КНДР и Республики Корея говорит о потенциальной возможности объединить страны: "Два лидера новой формации стран вышли на такой уровень — это говорит о том, что потенциально у них возможно объединение страны как единой нации" (цитата по РИА Новости).
Пресс-служба Белого дома опубликовала в Twitter фотографии, сделанные во время тайного визита главы ЦРУ и кандидата на пост госсекретаря США Майка Помпео в КНДР для переговоров с Ким Чен Ыном, пишет polit.ru.
JUST RELEASED: Photos of Secretary of State Pompeo in North Korea. Secretary Pompeo will do an excellent job helping President Trump lead our efforts to denuclearize the Korean Peninsula. pic.twitter.com/pQ0P8hbMTN— The White House (@WhiteHouse) 26 апреля 2018 г.
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