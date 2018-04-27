Ким Чен Ын пообещал не прерывать утренний сон главы Южной Кореи ядерными испытаниями

Сегодня, 17:53.
Политика

27 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе исторических переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином пообещал больше не будить его по утрам ядерными испытаниями, сообщает Yonhap.

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин. Фото: Republic of Korea (koreanet)/flickr.com/CC BY-NC-SA 2.0/cropped.
Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин. Фото: Republic of Korea (koreanet)/flickr.com/CC BY-NC-SA 2.0/cropped.
Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин. Фото: Republic of Korea (koreanet)/flickr.com/CC BY-NC-SA 2.0/cropped.
Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин. Фото: Republic of Korea (koreanet)/flickr.com/CC BY-NC-SA 2.0/cropped.
Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин. Фото: Republic of Korea (koreanet)/flickr.com/CC BY-NC-SA 2.0/cropped.
Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин. Фото: Republic of Korea (koreanet)/flickr.com/CC BY-NC-SA 2.0/cropped.
Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин. Фото: Republic of Korea (koreanet)/flickr.com/CC BY-NC-SA 2.0/cropped.
Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин. Фото: Republic of Korea (koreanet)/flickr.com/CC BY-NC-SA 2.0/cropped.
Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин. Фото: Republic of Korea (koreanet)/flickr.com/CC BY-NC-SA 2.0/cropped.

Межкорейский саммит проходит в закрытом режиме.

Однако СМИ распространили информацию, что Ким Чен Ын заявил: "Мы больше не будем прерывать ваш утренний сон" (цитата по "Интерфаксу").

Мун Чжэ Ин, в свою очередь, назвал переговоры подарком всему миру.

В России высоко оценили межкорейский саммит. Глава комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов заявил, что встреча лидеров КНДР и Республики Корея говорит о потенциальной возможности объединить страны: "Два лидера новой формации стран вышли на такой уровень — это говорит о том, что потенциально у них возможно объединение страны как единой нации" (цитата по РИА Новости).

Пресс-служба Белого дома опубликовала в Twitter фотографии, сделанные во время тайного визита главы ЦРУ и кандидата на пост госсекретаря США Майка Помпео в КНДР для переговоров с Ким Чен Ыном, пишет polit.ru.

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