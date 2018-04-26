Лидеры двух Корей встретятся на границе и посадят дерево

После встречи руководители пешком проследуют в Дом мира, расположенный на южнокорейской стороне пограничной деревни Панмунджом.

По итогам встречи ожидается подписание совместного документа, однако время подписания будет установлено в процессе встречи.

Обедать лидеры будут отдельно. После обеда они встретятся вновь, чтобы принять участие в церемонии посадки дерева. Рядом с ним будет установлен камень с надписью: "Мы посадили здесь мир и процветание". Саммит завершится торжественным приемом. Ожидается, что Ким Чен Ын прибудет на встречу со своей сестрой.

Этот межкорейский саммит привлекает повышенное внимание мировых политиков, поскольку открывает путь к стабилизации обстановки и снижению напряженности на Корейском полуострове. Ким Чен Ын декларировал готовность к решению проблемы денуклеаризации полуострова. Как первый положительный шаг в этом направлении в мире рассматривают решение Пхеньяна о прекращении ядерных и ракетных испытаний, пишет znak.com.

Ким Чен Ын, выступая на последнем пленуме ЦК Трудовой партии Кореи, заявил: "В условиях, когда завершено оснащение наших вооруженных сил ядерным оружием, отпала необходимость в дальнейшем проведении ядерных испытаний и испытаний баллистических ракет".