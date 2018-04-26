Лидеры двух Корей встретятся на границе и посадят дерево

Сегодня, 15:20.
Политика

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин 27 апреля встретит лидера КНДР Ким Чен Ына на границе между двумя корейскими государствами, передает "Интерфакс".

Стол переговоров саммита лидеров двух Корей.
Стол переговоров саммита лидеров двух Корей. Фото: president.go.kr.

После встречи руководители пешком проследуют в Дом мира, расположенный на южнокорейской стороне пограничной деревни Панмунджом. 

По итогам встречи ожидается подписание совместного документа, однако время подписания будет установлено в процессе встречи.

Обедать лидеры будут отдельно. После обеда они встретятся вновь, чтобы принять участие в церемонии посадки дерева. Рядом с ним будет установлен камень с надписью: "Мы посадили здесь мир и процветание". Саммит завершится торжественным приемом. Ожидается, что Ким Чен Ын прибудет на встречу со своей сестрой.

Этот межкорейский саммит привлекает повышенное внимание мировых политиков, поскольку открывает путь к стабилизации обстановки и снижению напряженности на Корейском полуострове. Ким Чен Ын декларировал готовность к решению проблемы денуклеаризации полуострова. Как первый положительный шаг в этом направлении в мире рассматривают решение Пхеньяна о прекращении ядерных и ракетных испытаний, пишет znak.com.

Ким Чен Ын, выступая на последнем пленуме ЦК Трудовой партии Кореи, заявил: "В условиях, когда завершено оснащение наших вооруженных сил ядерным оружием, отпала необходимость в дальнейшем проведении ядерных испытаний и испытаний баллистических ракет".

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