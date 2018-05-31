Ким Кардашьян пришла к Трампу в Овальный кабинет

Дональд Трамп встретился с фотомоделью и актрисой Ким Кардашьян в своем Овальном кабинете. Об этом он сообщил в своем Twitter, опубликовав совместную фотографию.
На снимке Ким и президент запечатлены в Овальном кабинете — Трамп сидит за столом, а Кардашьян стоит у его правого плеча. По словам американского лидера, они обсуждали тюремную реформу и вынесение приговоров.
Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 мая 2018 г.
Ранее сообщалось, что Кардашьян выступает за помилование осужденной за хранение наркотиков 62-летней женщины. Телезвезда начала добиваться амнистии Элис Джонсон в октябре 2017 года, когда узнала о ее судьбе из Twitter. На тот момент Джонсон провела в тюрьме 21 год, сейчас у женщины уже появились правнуки, пишет "Лента.ру".
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