Ким Кардашьян пришла к Трампу в Овальный кабинет

На снимке Ким и президент запечатлены в Овальном кабинете — Трамп сидит за столом, а Кардашьян стоит у его правого плеча. По словам американского лидера, они обсуждали тюремную реформу и вынесение приговоров.

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что Кардашьян выступает за помилование осужденной за хранение наркотиков 62-летней женщины. Телезвезда начала добиваться амнистии Элис Джонсон в октябре 2017 года, когда узнала о ее судьбе из Twitter. На тот момент Джонсон провела в тюрьме 21 год, сейчас у женщины уже появились правнуки, пишет "Лента.ру".