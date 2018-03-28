Кирпичная стена рухнула в школе в Новосибирской области

В бобровской школе Новосибирской области рухнула стена. 28 марта 2018 года. Фото: vk.com/act54. В бобровской школе Новосибирской области рухнула стена. 28 марта 2018 года. Фото: vk.com/act54. В бобровской школе Новосибирской области рухнула стена. 28 марта 2018 года. Фото: vk.com/act54. Трещины в школе в Бобровке Новосибирской области. Фото: vk.com/act54. Трещины в школе в Бобровке Новосибирской области. Фото: vk.com/act54.

По данным местных жителей, школа давно находится в аварийном состоянии из-за множества трещин. Обрушение стены произошло на первом этаже в левом крыле, которое ранее было закрыто и не эксплуатировалось. Обвалилась перегородка в кабинете, где ранее работал школьный психолог, пишет НГС.