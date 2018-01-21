Китайцы поставили рекорд: они построили самую длинную в мире ледяную бар-стойку

Как сообщает ТАСС, масштабное изображение было создано художниками на поверхности заледеневшей реки Хуньцзян. По словам создателей снежной картины, на которой изображены гигантские снежинки, виноград и бочки с вином, их произведение "создано исключительно из экологически чистых материалов".

Что касается ледяной стойки, то вдоль этого сооружения выстроились местные любители горячительных напитков. Десятки барменов обслуживают посетителей.

"Мы надеемся, что наши рекорды позволят увеличить приток туристов, особенно надеемся привлечь внимание зарубежных гостей", - отметил заместитель главы муниципального комитета по развитию туризма Яо Юань.

Тунхуа известен в Китае как популярное место для занятия лыжным и прочими видами зимнего спорта, в городе также имеется достаточно развитая винная отрасль.