Китайцы поставили рекорд: они построили самую длинную в мире ледяную бар-стойку

Китайцы создали самую большую в мире картину на снегу (площадь 2,2 тыс. кв. метров) и самый большой бар изо льда (длина 100 метров). Их открыли для посетителей в городе Тунхуа, сообщают Синьхуа Новости в своей группе в ВКонтакте. Оба объекта попали в книгу рекордов Гиннесса.
Как сообщает ТАСС, масштабное изображение было создано художниками на поверхности заледеневшей реки Хуньцзян. По словам создателей снежной картины, на которой изображены гигантские снежинки, виноград и бочки с вином, их произведение "создано исключительно из экологически чистых материалов".
Что касается ледяной стойки, то вдоль этого сооружения выстроились местные любители горячительных напитков. Десятки барменов обслуживают посетителей.
"Мы надеемся, что наши рекорды позволят увеличить приток туристов, особенно надеемся привлечь внимание зарубежных гостей", - отметил заместитель главы муниципального комитета по развитию туризма Яо Юань.
Тунхуа известен в Китае как популярное место для занятия лыжным и прочими видами зимнего спорта, в городе также имеется достаточно развитая винная отрасль.
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