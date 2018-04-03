Когда православные отмечают Благовещение в 2018 году

4 Что нельзя есть в Благовещение в 2018 году?

В православной традиции Благовещение чаще всего выпадает на Великий пост или Страстную неделю. В 2018 году праздник совпадает с Великой субботой, то есть отмечается накануне Пасхи. Из-за этого нельзя есть рыбу, хотя обычно она разрешена.

В 2018 году в праздник Благовещения можно употреблять в пищу хлеб, каши, фрукты и овощи, грибы.