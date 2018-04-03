Когда православные отмечают Благовещение в 2018 году

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Жизнь

7 апреля празднуется Благовещение Пресвятой Богородицы — один из двенадцати главных праздников православного календаря. Его название означает "благая весть": в этот день случилось событие, положившее начало евангельской истории. Aitapress.ru — о сути Благовещения, традициях и праздничном меню.

На Благовещение барнаульской епархии передали ключи от здания на проспекте Ленина, 17.
На Благовещение барнаульской епархии передали ключи от здания на проспекте Ленина, 17. Фото: Михаил Хаустов.
1 Какому событию посвящен праздник Благовещения?

В этот день архангел Гавриил явился Деве Марии. Он сообщил, что она станет матерью Сына Божьего. Это произойдет чудесным образом - на Марию снизойдет Святой Дух.

2 Дата Благовещения меняется в разные годы?

Нет, это не переходящий праздник. От Благовещения до Рождества Христова (7 января) проходит девять месяцев.

Благовещение-2017.
Благовещение-2017
3 Какие традиции связаны с Благовещением Пресвятой Богородицы?

Существует обычай выпускать 7 апреля белых голубей. Он восходит к народной традиции встречи весны, которую впоследствии переняла церковь, пишет журнал "Фома".

4 Что нельзя есть в Благовещение в 2018 году?

В православной традиции Благовещение чаще всего выпадает на Великий пост или Страстную неделю. В 2018 году праздник совпадает с Великой субботой, то есть отмечается накануне Пасхи. Из-за этого нельзя есть рыбу, хотя обычно она разрешена.

В 2018 году в праздник Благовещения можно употреблять в пищу хлеб, каши, фрукты и овощи, грибы.

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