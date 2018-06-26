Алтайские коммунисты и жириновцы проведут митинги против роста НДС и пенсионного возраста

Где и когда пройдут митинги?

1 июля в 12.00 ЛДПР выйдет на площадь Свободы в Барнауле и выступят против непопулярных инициатив правительства, сообщили в реготделении. Мероприятие пройдет под лозунгами: "До пенсии доживут только чиновники!", "Власть опять ограбила народ!", "Как работать больным старикам?", "Повысили пенсионный возраст – безработица у молодежи!" и другими.

3 июля в Бийске митинг против пенсионной реформы проведет КПРФ. Акция пройдет в гайд-парке на Петровском бульваре в 17.00, сообщил altapress.ru депутат Бийской гордумы Евгений Корчагин.

7 июля коммунисты будут митинговать в Барнауле на пл. Свободы в 11.00.

Почему не состоится акция в Рубцовске?

В Рубцовске акция КПРФ отменена, горком направил соответствующее решение в мэрию, сообщила altapress.ru Вероника Лапина, отвечающая в крайкоме партии за протестную работу.

Причиной отмены стали невыносимые для проведения митинга условия на набережной. Именно туда направила коммунистов администрация, отказав им в проведении акции на центральной площади около памятника Ленину. Сейчас около реки — полчища мошек, которые не дают не то что стоять, даже говорить.

Кроме того, говорят в КПРФ, площадь набережной не способна вместить заявленное на митинг число людей — 500 человек.

Есть и еще одно препятствие: политические акции не могут проводиться около торговых и развлекательных комплексов, рынков, остановок и на территориях, располагающихся ближе 15 метров от них. А на набережной стоят 2 летних кафе и развлекательный комплекс "Набережные огни" на расстоянии ближе 15 метров.