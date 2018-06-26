Алтайские коммунисты и жириновцы проведут митинги против роста НДС и пенсионного возраста

В первых числах июля краевые отделения ЛДПР и КПРФ проведут серию митингов против роста НДС и пенсионной реформы.
Где и когда пройдут митинги?
1 июля в 12.00 ЛДПР выйдет на площадь Свободы в Барнауле и выступят против непопулярных инициатив правительства, сообщили в реготделении. Мероприятие пройдет под лозунгами: "До пенсии доживут только чиновники!", "Власть опять ограбила народ!", "Как работать больным старикам?", "Повысили пенсионный возраст – безработица у молодежи!" и другими.
3 июля в Бийске митинг против пенсионной реформы проведет КПРФ. Акция пройдет в гайд-парке на Петровском бульваре в 17.00, сообщил altapress.ru депутат Бийской гордумы Евгений Корчагин.
7 июля коммунисты будут митинговать в Барнауле на пл. Свободы в 11.00.
Почему не состоится акция в Рубцовске?
В Рубцовске акция КПРФ отменена, горком направил соответствующее решение в мэрию, сообщила altapress.ru Вероника Лапина, отвечающая в крайкоме партии за протестную работу.
Причиной отмены стали невыносимые для проведения митинга условия на набережной. Именно туда направила коммунистов администрация, отказав им в проведении акции на центральной площади около памятника Ленину. Сейчас около реки — полчища мошек, которые не дают не то что стоять, даже говорить.
Кроме того, говорят в КПРФ, площадь набережной не способна вместить заявленное на митинг число людей — 500 человек.
Есть и еще одно препятствие: политические акции не могут проводиться около торговых и развлекательных комплексов, рынков, остановок и на территориях, располагающихся ближе 15 метров от них. А на набережной стоят 2 летних кафе и развлекательный комплекс "Набережные огни" на расстоянии ближе 15 метров.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.