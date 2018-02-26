Компания из Перуджи банкротит торговца сельхозоборудованием из Барнаула

Общаться с производителем грабель, сеялок и косилок из Перуджи (город Умбертиде) барнаульцы из "Сибирского центра поддержки агропромышленного комплекса" ("Сибцентр") начали, видимо, в 2015 году. "Сибцентр", судя по его документам, торгует сельхозоборудованием. Итальянцы же его производят. В общем, ничего нового: товар-купец.

В мае стороны обменялись электронными письмами и заключили контракт ни много ни мало на 1 млн евро. Но для начала итальянцы взялись поставить в Барнаул лишь часть заказа — на 49,49 тыс. евро. Интересно, что контракт был без подписей — видимо, итальянцы рассчитывали на честное купеческое. И зря.

Деньги не доехали

Барнаульская фирма оплатила авансом 10% (4949 евро). Итальянцы отгрузили заказ: фирменные колесно-пальцевые грабли (по 2005 евро за штуку), грабли-ворошилку (3200 евро) и 55 штук зубцов. Оборудование до Барнаула доехало. А вот оставшиеся 44,45 тыс. евро до Италии нет: "Сибцентр" их просто не заплатил.

Терпения у итальянских контрагентов хватило на год. В середине 2016 года они инициировали разбирательства в Арбитражном суде края о возврате 44,45 тыс. евро.

Барнаульцы же на суде возражали. Заявили, что контракт недействительный "по причине несоблюдения письменной формы сделки купли-продажи". Что факт доставки грабель и зубцов не доказан. Но отвертеться им все же не удалось.

Не обязательно письменно

Получение товара барнаульской фирмой подтвердили документы перевозчика ("Рустранс-спедишн"). А вот отсутствие письменного договора суд не смутило. Во-первых, "Россельхозбанк" предоставил паспорт сделки (по которой барнаульцы перевели небольшую часть суммы в Италию). Так что сомневаться в том, что сделка была, оснований не было.

Во-вторых, по Венской конвенции ООН, не требуется, чтобы договор купли- продажи заключался в письменной форме. Он может доказываться любыми средствами, включая свидетельские показания. В итоге барнаульцы должны вернуть 44 451 евро.

В базе судебных приставов долг рассчитан как 3 млн рублей. Исполнительное производство приставы возбудили 24 июля 2017 года. Однако денег Италия так и не дождалась.

Последняя попытка

А в октябре 2017 года компания из Италии подала заявление в краевой арбитраж о признании "Сибцентра" банкротом. Очевидно, это еще одна попытка получить долг от фирмы с уставным капиталом 10 тыс. рублей и "пропиской" в небольшом здании на Партизанской, 266.

Суд пока не вынес решения о банкротстве. Дело, затягивалось, так как фирма настаивала на своем участии в заседаниях по видеосвязи из арбитража Пермского края, где у нее есть "дочка". Наконец 20 февраля от фирмы поступило заявление о рассмотрении дела без ее представителя.

Справка

Итальянская компания Enoagricola Rossi разрабатывает, производит и поставляет сельскохозяйственное оборудование, спецтехнику и оборудование для производства масла. Экспортирует его более чем в 50 стран. С 2013 года представительство работает в России, в 2015 году зарегистрирована "дочка" в Перми.

"Сибирский центр поддержи АПК", по данным портала "За честный бизнес", зарегистрирован в 2010 году, основной вид деятельности - "торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства". В июле 2017 года сменил гендиректора - им стал Яков Лаптев.