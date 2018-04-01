Консульства США будут изучать странички в соцсетях желающих получить визу

При заполнении анкеты на получение визы в США могут попросить указать адрес электронного почтового ящика и аккаунты в социальных сетях. Об этой инициативе ТАССу сообщил представитель Госдепартамента.
Ранее американские СМИ сообщали о том, что администрация Трампа намерена обязать иностранных граждан, желающих получить право на постоянное место жительства в Соединенных Штатах, предоставлять историю пользования социальными сетями за пять лет. Данная мера призвана ужесточить систему проверки иностранцев.
Представитель Госдепартамента уточнил, что речь идет даже о желающих получить обычную туристическую или любую другую визу, а не только о мигрантах. "Почти всех, кто подает заявления на американские визы, попросят предоставить дополнительные сведения, включая имена их профилей в социальных сетях, номера старых паспортов, данные о членах их семей, рассказать о более давних поездках, местах работы", — сказал он. В этот перечень модет войти и более обширная контактная информация.
Тех, кто заполняет визовую анкету, могут также спросить о том, был ли он депортирован откуда-либо. Более того, может появиться графа для указания всех электронных адресов за последние пять лет и учетных записей в соцсетях.
Как ранее уточнила газета The New York Times, Госдепартаменту отводится 60 дней для изучения реакции общественности на данную инициативу. Даже в случае ее реализации нововведения не затронут официальные делегации и дипломатов.
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