Краевая филармония представит слушателям уникальную программу

15 апреля в краевой филармонии Анастасия Лютова и квартет Алексея Подымкина представят программу "JAZZ, JAZZ, JAZZ…".
Анастасия Лютова - певица, исполняющая джазовую классику на высоком уровне и умеющая передать подлинное звучание и дух джазового мейнстрима. Молодая джазовая исполнительница за короткий срок получила признание музыкантов и завоевала расположение публики. Наиболее сильное влияние на ее исполнение оказали Анита О’Дэй, Мел Торме, Элла Фитцджеральд, Эбби Линкольн, Кармен МакРэй, Джон Хендрикс.
На сцене филармонии Анастасия выступит с квартетом, в состав которого вошли известные российские джазовые музыканты: Сергей Баулин (тенор-саксофон), наш земляк Алексей Подымкин (рояль), Владимир Кольцов-Крутов (контрабас) и Алексей Беккер (ударные).
Музыканты отдают предпочтение джазовому мейнстриму. Они исполнят хиты американской музыки 30-50 х годов и менее известные широкой публике джазовые стандарты.
Точное стилистическое соответствие, душевное и искреннее исполнение не оставят слушателя равнодушным. Начало концерта в 17.00.
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