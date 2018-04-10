Краевая филармония представит слушателям уникальную программу

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15 апреля в краевой филармонии Анастасия Лютова и квартет Алексея Подымкина представят программу "JAZZ, JAZZ, JAZZ…".

Анастасия Лютова и квартет Алексея Подымкина.
Анастасия Лютова и квартет Алексея Подымкина. Фото: архив государственной филармонии Алтайского края.

Анастасия Лютова - певица, исполняющая джазовую классику на высоком уровне и умеющая передать подлинное звучание и дух джазового мейнстрима. Молодая джазовая исполнительница за короткий срок получила признание музыкантов и завоевала расположение публики. Наиболее сильное влияние на ее исполнение оказали Анита О’Дэй, Мел Торме, Элла Фитцджеральд, Эбби Линкольн, Кармен МакРэй, Джон Хендрикс.

Анастасия Лютова.
Анастасия Лютова.
Анастасия Лютова.
Анастасия Лютова.

На сцене филармонии Анастасия выступит с квартетом, в состав которого вошли известные российские джазовые музыканты: Сергей Баулин (тенор-саксофон), наш земляк Алексей Подымкин (рояль), Владимир Кольцов-Крутов (контрабас) и Алексей Беккер (ударные).

Музыканты отдают предпочтение джазовому мейнстриму. Они исполнят хиты американской музыки 30-50 х годов и менее известные широкой публике джазовые стандарты.

Точное стилистическое соответствие, душевное и искреннее исполнение не оставят слушателя равнодушным. Начало концерта в 17.00.

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