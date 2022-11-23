23 ноября
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Хобби

Краски должны дышать. Три места в Барнауле, где можно купить хорошую акварель начинающему и опытному художнику

Международный день акварели отмечают ежегодно 23 ноября. Altapress.ru выяснил, какие краски выбрать начинающему и не только художнику, чтобы его будущие картины были сочными и светостойкими. И сколько это будет ему стоить.

Акварель.
Акварель.

Леонардо

пр. Строителей, 117

«Сонет» — 769 рублей за 24 цвета

«Ладога» — 1312 рублей 24 цвета

«Ленинград» — 2088 рублей за 24 цвета

«Белые ночи» — 2501 рублей за 24 цвета

Акварель.
Акварель.
vk.com/leonardogroup
Акварель.
Акварель.
vk.com/leonardogroup
Краски.
Краски.
vk.com/leonardogroup

Арт-галерея Щетининых

пр. Социалистический, 78

«Сонет» — 760 рублей за 24 цвета

«Ладога» — 1305 рублей 24 цвета

«Ленинград» — 2080 рублей за 24 цвета

«Белые ночи» — 2075 рублей за 24 цвета

Краски.
Краски.
art-22.ru
Краски.
Краски.
art-22.ru
Краски.
Краски.
art-22.ru

Лавка художника

пр. Ленина, 54

«Сонет» — 769 рублей за 24 цвета

«Ладога» — 1312 рублей 24 цвета

«Ленинград» — 2088 рублей за 24 цвета

«Белые ночи» — 2566 рублей за 24 цвета

Краски.
Краски.
vk.com/public212628161
Акварель.
Акварель.
artinsib.ru
Акварель.
Акварель.
artinsib.ru

Справка

23 ноября отмечается Международный день акварели. Праздник инициировал мексиканский художник-акварелист Альфредо Гуати Рохо — именно он в 1991 году предложил ежегодно проводить День акварели.

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