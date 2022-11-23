Краски должны дышать. Три места в Барнауле, где можно купить хорошую акварель начинающему и опытному художнику

Леонардо
пр. Строителей, 117
«Сонет» — 769 рублей за 24 цвета
«Ладога» — 1312 рублей 24 цвета
«Ленинград» — 2088 рублей за 24 цвета
«Белые ночи» — 2501 рублей за 24 цвета
Арт-галерея Щетининых
пр. Социалистический, 78
«Сонет» — 760 рублей за 24 цвета
«Ладога» — 1305 рублей 24 цвета
«Ленинград» — 2080 рублей за 24 цвета
«Белые ночи» — 2075 рублей за 24 цвета
Лавка художника
пр. Ленина, 54
«Сонет» — 769 рублей за 24 цвета
«Ладога» — 1312 рублей 24 цвета
«Ленинград» — 2088 рублей за 24 цвета
«Белые ночи» — 2566 рублей за 24 цвета
Справка
23 ноября отмечается Международный день акварели. Праздник инициировал мексиканский художник-акварелист Альфредо Гуати Рохо — именно он в 1991 году предложил ежегодно проводить День акварели.