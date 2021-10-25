В Барнауле открылась краевая художественная выставка-конкурс «Арт-Алтай — 2021». Работы представили больше сотни алтайских художников. «Афиша» решила, что лучше всего выставку без лишних эпитетов опишут … названия самих картин.

Дух выставки в названиях картин

Весны предчувствие. Майский дождь. Ранняя весна. Цветущие поляны июня. Золотой цвет осени. Осенняя элегия. Грибная пора. Мелодия поздней осени. Алтай осенний. Первый снег. Зимнее дыхание Катуни. На Пивоварке-матушке зимой.

Привет из XX века. «Поход» из серии «1914. Господа офицеры». Трудный послевоенный хлеб. Связчики. Хлеб зреет. Градостроительный совет.

Герани. Мальвы. Полевые цветы. Алтайский янтарь. Герберы. Розы. Маральник. Ирисы. Пионы. Бархатцы.

Натюрморт с весами. Натюрморт на стуле. Натюрморт с синей вазой. Натюрморт на фоне ночного пейзажа. Два кувшина, три лимона. Калиновый чай.

В заповеднике. На Оби. На земле скифов. Просторы Алтая.

В Барнауле открылась выставка-конкурс «Арт-Алтай — 2021» altapress.ru

«Родные поля» — портрет Ивана Ивановича Лоора, депутата Государственной Думы РФ. Портреты — Евгения Гущина, Эдуарда Артемьева, Владимира Прохода, Якова Шойхета, Александра Галича, Михаила Будкеева.

Что еще известно о выставке

«Арт-Алтай» — это отчет художников за год, все работы были написаны в 2020 и 2021 году. В региональном Минкульте отмечают, что в этом году на выставке представлено больше акварели и карандашной графики.

Среди участников объявлен традиционный конкурс на лучшее произведение года. Премию Союза художников России получат три автора, картины которых отберет жюри. Также будет вручаться премия династии Щетининых.

Где смотреть

Выставка представлена в выставочном зале музея «Город» (пр. Ленина, 111).

Посмотреть ее можно будет до 21 ноября.

В Барнауле открылась выставка-конкурс «Арт-Алтай — 2021» altapress.ru

Напомним, что в галерее «Республика ИЗО» до 31 октября работает выставка-«антипод», где представлены работы молодых художников, которые, наоборот, в основном не состоят в Союзе художников.