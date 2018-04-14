В Барнауле девушка опустошила кредитку парня, который приютил ее

В Барнауле осудили девушку за кражу кредитной карты. Горожанка попросилась пожить у знакомого и обокрала его под Новый год.
Как altapress.ru сообщила помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Ирина Черкасова, девушка не могла снять жилье из-за тяжелого материального положения. Ее пустил к себе добросердечный парень. Празднуя с ним Новый год, горожанка вышла в коридор и похитила из его куртки кредитную карту, после чего ушла из дома.
1 января 2018 года на сотовый телефон парня стали поступать оповещения о снятии денег. Всего он потерял почти 22 тысячи рублей. Догадаться, кто мог так с ним поступить, ему не составило труда.
В судебном заседании девушка вину признала, в содеянном раскаялась. Деньги она так и не возвратила. Потерпевшего так оскорбила ситуация, что он даже не стал подавать иск о возмещении ущерба. Впрочем, взять с девушки все равно было нечего.
Поскольку циничная барышня уже была судима ранее, ее приговорили к двум годам реального лишения свободы.
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