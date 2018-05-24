Личный бог: Бейонсе купила себе церковь

Площадь здания — около 700 квадратных метров. Церковь была построена в 1900 году, но уже несколько лет не использовалась как храм.

Недалеко от церкви живет сестра певицы — Соланж. В церкви уже прошла первая служба, на которую пришли больше 900 человек. Некоторые ожидали, что певица тоже выступит на службе, но этого не произошло.

Стоимость покупки составила 850 тысяч долларов.