Личный бог: Бейонсе купила себе церковь

Певица Бейонсе купила себе церковь в Новом Орлеане, сообщают Вести.ru со ссылкой на американское издание TMZ.
Площадь здания — около 700 квадратных метров. Церковь была построена в 1900 году, но уже несколько лет не использовалась как храм.
Недалеко от церкви живет сестра певицы — Соланж. В церкви уже прошла первая служба, на которую пришли больше 900 человек. Некоторые ожидали, что певица тоже выступит на службе, но этого не произошло.
Стоимость покупки составила 850 тысяч долларов.
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