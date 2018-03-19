Лидеры и аутсайдеры в голосовании за Путина и Грудинина на Алтае

Сегодня, 16:47.
Политика

Чемпионом среди территорий Алтайского края по поддержке президента Владимира Путина стал Заринск. Здесь же наименьшее число голосов набрал кандидат от КПРФ Павел Грудинин. В свою очередь выдвиженец коммунистов набрал максимум голосов в Романовском районе. Путин же здесь получил минимальную поддержку  в регионе. 

Владимир Путин.
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru.

Владимир Путин

Максимальная поддержка:

  1. Заринск — 71,99%
  2. Кулундинский район — 71.96%
  3. Ельцовский район — 70,66%
  4. Красногорский — 70,5%
  5. Крутихинский — 70,31%

Минимальная поддержка:

  1. Романовский район — 53,38%
  2. Михайловский район — 60,15%
  3. Волчихинский — 60,35%
  4. Чарышский район — 60,37%
  5. Поспелихинский — 60,41%

Павел Грудинин

Максимальная поддержка:

  1. Романовский район — 35,5%
  2. Поспелихинский район — 29,11%
  3. Михайловский район — 28,62%
  4. Ключевский район — 28,13%
  5. Благовещенский район — 27,71%

Минимальная поддержка:

  1. Заринск — 14,87%
  2. Ельцовский район — 15,87%
  3. Алейский район — 17,16%
  4. Красногорский район — 17,6%
  5. Кулундинский район — 18%

Всего в Алтайском крае Владимира Путина поддержали 64,66% избирателей из пришедших на выборы, Павла Грудинина — 23,67%.

По сравнению с прошлыми выборами результат Путина  в регионе заметно подрос - в 2012 году его поддержали 57,35% избирателей. В 2000 году, когда действующий президент баллотировался впервые, за него проголосовало 44,7% жителей края. 

Факт

На президентских выборах 2000 года Павел Грудинин был доверенным лицом кандидата в президенты Путина. 

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