Лидеры и аутсайдеры в голосовании за Путина и Грудинина на Алтае

Чемпионом среди территорий Алтайского края по поддержке президента Владимира Путина стал Заринск. Здесь же наименьшее число голосов набрал кандидат от КПРФ Павел Грудинин. В свою очередь выдвиженец коммунистов набрал максимум голосов в Романовском районе. Путин же здесь получил минимальную поддержку в регионе.
Владимир Путин
Максимальная поддержка:
- Заринск — 71,99%
- Кулундинский район — 71.96%
- Ельцовский район — 70,66%
- Красногорский — 70,5%
- Крутихинский — 70,31%
Минимальная поддержка:
- Романовский район — 53,38%
- Михайловский район — 60,15%
- Волчихинский — 60,35%
- Чарышский район — 60,37%
- Поспелихинский — 60,41%
Павел Грудинин
Максимальная поддержка:
- Романовский район — 35,5%
- Поспелихинский район — 29,11%
- Михайловский район — 28,62%
- Ключевский район — 28,13%
- Благовещенский район — 27,71%
Минимальная поддержка:
- Заринск — 14,87%
- Ельцовский район — 15,87%
- Алейский район — 17,16%
- Красногорский район — 17,6%
- Кулундинский район — 18%
Всего в Алтайском крае Владимира Путина поддержали 64,66% избирателей из пришедших на выборы, Павла Грудинина — 23,67%.
По сравнению с прошлыми выборами результат Путина в регионе заметно подрос - в 2012 году его поддержали 57,35% избирателей. В 2000 году, когда действующий президент баллотировался впервые, за него проголосовало 44,7% жителей края.
Факт
На президентских выборах 2000 года Павел Грудинин был доверенным лицом кандидата в президенты Путина.
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