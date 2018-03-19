Лидеры и аутсайдеры в голосовании за Путина и Грудинина на Алтае

Владимир Путин

Максимальная поддержка:

Заринск — 71,99% Кулундинский район — 71.96% Ельцовский район — 70,66% Красногорский — 70,5% Крутихинский — 70,31%

Минимальная поддержка:

Романовский район — 53,38% Михайловский район — 60,15% Волчихинский — 60,35% Чарышский район — 60,37% Поспелихинский — 60,41%

Павел Грудинин

Максимальная поддержка:

Романовский район — 35,5% Поспелихинский район — 29,11% Михайловский район — 28,62% Ключевский район — 28,13% Благовещенский район — 27,71%

Минимальная поддержка:

Заринск — 14,87% Ельцовский район — 15,87% Алейский район — 17,16% Красногорский район — 17,6% Кулундинский район — 18%

Всего в Алтайском крае Владимира Путина поддержали 64,66% избирателей из пришедших на выборы, Павла Грудинина — 23,67%.

По сравнению с прошлыми выборами результат Путина в регионе заметно подрос - в 2012 году его поддержали 57,35% избирателей. В 2000 году, когда действующий президент баллотировался впервые, за него проголосовало 44,7% жителей края.

Факт

На президентских выборах 2000 года Павел Грудинин был доверенным лицом кандидата в президенты Путина.