Приметы пропавшей:

В Алтайском крае пропала 90-летняя пенсионерка в черном халате с белыми цветами.

Рост: 153 см.

Телосложение: xудощавое

Глаза карие

Волосы седые, короткие

Была одета:

черный халат с белыми цветами,

светлые колготки,

коричневые носки,

серые туфли,

белый платок.

Особые приметы:

Родинка телесного цвета над губой.

Дезориентирована

Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшей, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.