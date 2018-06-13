В Алтайском крае пропала 90-летняя пенсионерка в черном халате с белыми цветами

Сегодня, 14:50.
Происшествия

В селе Сросты Егорьевского района 8 июня пропала Татьяна Кукшева (Жевлакова). 90-летнюю женщину до сих пор ищут, сообщает "Лиза Алерт".

Волонтеры на поиске.
Волонтеры на поиске. Фото: vk.com/la_altay.

Приметы пропавшей:

В Алтайском крае пропала 90-летняя пенсионерка в черном халате с белыми цветами.
В Алтайском крае пропала 90-летняя пенсионерка в черном халате с белыми цветами.
  • Рост: 153 см.
  • Телосложение: xудощавое
  • Глаза карие
  • Волосы седые, короткие

Была одета:

  • черный халат с белыми цветами,
  • светлые колготки,
  • коричневые носки,
  • серые туфли,
  • белый платок.

Особые приметы:

  • Родинка телесного цвета над губой.

Дезориентирована

Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшей, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров