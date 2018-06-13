В Алтайском крае пропала 90-летняя пенсионерка в черном халате с белыми цветами.

В селе Сросты Егорьевского района 8 июня пропала Татьяна Кукшева (Жевлакова). 90-летнюю женщину до сих пор ищут, сообщает "Лиза Алерт".
Приметы пропавшей:
- Рост: 153 см.
- Телосложение: xудощавое
- Глаза карие
- Волосы седые, короткие
Была одета:
- черный халат с белыми цветами,
- светлые колготки,
- коричневые носки,
- серые туфли,
- белый платок.
Особые приметы:
- Родинка телесного цвета над губой.
Дезориентирована
Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшей, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.
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