Лунный календарь: когда стричься в апреле 2018

Сегодня, 06:16.
Жизнь

Лунный календарь стрижек советует, в какие дни стричь волосы лучше, и помогает подстроить визит в парикмахерскую под "правильные" фазы луны. Выяснить, когда лучше стричься, не так уж и сложно. Altapress.ru разобрался, как работают лунные календари и когда они советуют стричься в апреле 2018 года.

Девушка. Волосы. Прическа.
Девушка. Волосы. Прическа. Фото: ССО.
1 Как фазы луны влияют на рост волос?

  • Если стричь волосы на растущую луну, то они быстрее отрастут, станут более послушными и красивыми;

  • Если стричься на убывающую луну, то волосы растут медленнее;

  • В полнолуние, новолуние и за день до них стричься не рекомендуется.

2 Как располагаются фазы луны в апреле 2018 года?

  • Луна убывает — с 1 по 15 апреля;

  • Новолуние — 16 апреля;

  • Луна растет — с 17 по 29 апреля;

  • Полнолуние — 30 апреля.

Девушка. Волосы. Прическа.
Девушка. Волосы. Прическа
3 Когда лучше стричься в апреле 2018 года?

Если вы хотите, чтобы волосы отрасли быстрее, лучше стричься с 17 по 28 апреля. А если надеетесь, что стрижка дольше будет сохранять форму, лучше пойти к парикмахеру с 1 по 14 апреля.

4 Когда нежелательно стричься по лунному календарю?

В апреле неудачными днями для стрижки и других манипуляций с волосами являются 15, 16, 29, 30 апреля.

Девушка. Волосы. Прическа.
Девушка. Волосы. Прическа
5 Каким образом луна влияет на рост волос?

В интернете много пишут о том, что влияние спутника Земли на все сферы жизни человека доказано психиатром из США Арнольдом Либером.

Он предполагает, что фазы и расположение луны оказывают влияние на рост волос, потому что организм человека на 80% состоит из воды. Луна вызывает приливы и отливы в мировом океане и аналогично воздействует на организмы людей. В фазе роста луны происходит приток крови к волосяным луковицам, и рост волос ускоряется.

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