Лунный календарь: когда стричься в апреле 2018

5 Каким образом луна влияет на рост волос?

В интернете много пишут о том, что влияние спутника Земли на все сферы жизни человека доказано психиатром из США Арнольдом Либером.

Он предполагает, что фазы и расположение луны оказывают влияние на рост волос, потому что организм человека на 80% состоит из воды. Луна вызывает приливы и отливы в мировом океане и аналогично воздействует на организмы людей. В фазе роста луны происходит приток крови к волосяным луковицам, и рост волос ускоряется.