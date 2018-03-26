Лунный календарь: когда стричься в апреле 2018

Лунный календарь стрижек советует, в какие дни стричь волосы лучше, и помогает подстроить визит в парикмахерскую под "правильные" фазы луны. Выяснить, когда лучше стричься, не так уж и сложно. Altapress.ru разобрался, как работают лунные календари и когда они советуют стричься в апреле 2018 года.
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Если стричь волосы на растущую луну, то они быстрее отрастут, станут более послушными и красивыми;
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Если стричься на убывающую луну, то волосы растут медленнее;
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В полнолуние, новолуние и за день до них стричься не рекомендуется.
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Луна убывает — с 1 по 15 апреля;
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Новолуние — 16 апреля;
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Луна растет — с 17 по 29 апреля;
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Полнолуние — 30 апреля.
Если вы хотите, чтобы волосы отрасли быстрее, лучше стричься с 17 по 28 апреля. А если надеетесь, что стрижка дольше будет сохранять форму, лучше пойти к парикмахеру с 1 по 14 апреля.
В апреле неудачными днями для стрижки и других манипуляций с волосами являются 15, 16, 29, 30 апреля.
В интернете много пишут о том, что влияние спутника Земли на все сферы жизни человека доказано психиатром из США Арнольдом Либером.
Он предполагает, что фазы и расположение луны оказывают влияние на рост волос, потому что организм человека на 80% состоит из воды. Луна вызывает приливы и отливы в мировом океане и аналогично воздействует на организмы людей. В фазе роста луны происходит приток крови к волосяным луковицам, и рост волос ускоряется.
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