Лунный посевной календарь огородника и садовода на апрель 2018 года

Когда лучше сажать картофель и лук? Почему в определенные дни не стоит заниматься посадкой? В какой день лучше приживутся посаженные многолетние растения? На эти вопросы отвечает лунный посевной календарь. Altapress.ru узнал, когда наступят благоприятные дни для посадок и посева в 2018 году по лунному календарю.
Портал "Южный федеральный" приводит наиболее благоприятные дни для посадки различных культур, основываясь на лунном посевном календаре огородника 2018.
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Огурцы — 2, 3, 20, 21, 24, 25, 26, 29;
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Баклажаны — 20. 21, 27, 28, 29;
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Перец сладкий — 20, 21, 27, 28, 29;
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Лук — 2, 3, 6, 7, 8. 11, 12, 13;
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Чеснок — 2, 3, 6. 7, 8, 11, 12, 13;
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Капуста — 6, 7, 8, 20, 21, 27, 28, 29;
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Томаты — 20, 21, 27, 28, 29;
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Горький перец — 4, 5, 24, 25, 26;
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Редиска — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13;
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Картофель — 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 29;
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Морковь — 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13;
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Зелень — 2, 3, 11, 12, 13, 20, 21, 27, 28, 29.
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Однолетние цветы лучше всего садить 1, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 29 апреля;
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Двулетние и многолетние растения рекомендуется садить 1, 6, 7, 8, 20, 21, 29 апреля;
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Луковичные и клубневые цветы будут лучше расти, если посадить их 1, 2, 3. 4, 5, 11, 12, 13 апреля.
В апреле 2018 года не рекомендуется заниматься посадкой 15, 16, 17 и 30 апреля.
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Луна убывает — с 1 по 15 апреля;
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Новолуние — 16 апреля;
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Луна растет — с 17 по 29 апреля;
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Полнолуние — 30 апреля.
Считается, что фазы луны и ее положение в знаках зодиака влияют на различные процессы, в том числе — на рост растений.
Тем не менее, не стоит ориентироваться только на лунный посевной календарь. Большое значение для роста растений имеют местные погодные условия, качество посадочного материала, готовность почвы, ваше собственное настроение и количество сил, вложенных во взращивание растения.
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