Лунный посевной календарь огородника и садовода на апрель 2018 года

Сегодня, 19:37.
Жизнь

Когда лучше сажать картофель и лук? Почему в определенные дни не стоит заниматься посадкой? В какой день лучше приживутся посаженные многолетние растения? На эти вопросы отвечает лунный посевной календарь. Altapress.ru узнал, когда наступят благоприятные дни для посадок и посева в 2018 году по лунному календарю.

Тыквы. Урожай. Огород.
Тыквы. Урожай. Огород. Фото: ССО.
1 Когда благоприятные дни для посадки в апреле?

Портал "Южный федеральный" приводит наиболее благоприятные дни для посадки различных культур, основываясь на лунном посевном календаре огородника 2018.

  • Огурцы — 2, 3, 20, 21, 24, 25, 26, 29;

  • Баклажаны — 20. 21, 27, 28, 29;

  • Перец сладкий — 20, 21, 27, 28, 29;

  • Лук — 2, 3, 6, 7, 8. 11, 12, 13;

  • Чеснок — 2, 3, 6. 7, 8, 11, 12, 13;

  • Капуста — 6, 7, 8, 20, 21, 27, 28, 29;

  • Томаты — 20, 21, 27, 28, 29;

  • Горький перец — 4, 5, 24, 25, 26;

  • Редиска — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13;

  • Картофель — 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 29;

  • Морковь — 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13;

  • Зелень — 2, 3, 11, 12, 13, 20, 21, 27, 28, 29.

Морковь. Огород.
Морковь. Огород
2 Когда благоприятные дни для посева и посадки цветов?

  • Однолетние цветы лучше всего садить 1, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 29 апреля;

  • Двулетние и многолетние растения рекомендуется садить 1, 6, 7, 8, 20, 21, 29 апреля;

  • Луковичные и клубневые цветы будут лучше расти, если посадить их 1, 2, 3. 4, 5, 11, 12, 13 апреля.

3 Когда в апреле неблагоприятные дни для посадки?

В апреле 2018 года не рекомендуется заниматься посадкой 15, 16, 17 и 30 апреля.

Капуста. Огород.
Капуста. Огород
4 Как располагаются фазы луны в апреле?

  • Луна убывает — с 1 по 15 апреля;

  • Новолуние — 16 апреля;

  • Луна растет — с 17 по 29 апреля;

  • Полнолуние — 30 апреля.

5 Как работает лунный посевной календарь садовода и огородника?

Считается, что фазы луны и ее положение в знаках зодиака влияют на различные процессы, в том числе — на рост растений.

Тем не менее, не стоит ориентироваться только на лунный посевной календарь. Большое значение для роста растений имеют местные погодные условия, качество посадочного материала, готовность почвы, ваше собственное настроение и количество сил, вложенных во взращивание растения.

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