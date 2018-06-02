Лунный посевной календарь садовода и огородника на июнь 2018 года

Сегодня, 12:50.
Жизнь

Когда "подкормить" садовые растения, чтобы это было им на пользу? В какие дни заниматься прополкой огорода? В каких числах лучше обрезать комнатные растения? В решении этих вопросов помогает лунный посевной календарь, который определяет благоприятные дни для работы в огороде и саду. Altapress.ru рассказывает, как правильно выстроить свою работу в июне по лунному календарю—2018.

Огород, морковь.
Огород, морковь. Фото: СС0.

Когда самые благоприятные дни в июне по лунному календарю—2018?

По информации портала www.supersadovnik.ru, наиболее благоприятные дни для работы в саду, цветнике и на огороде — 8, 18, 19, 20, 21, 27 июня.

Когда благоприятные дни для работы в саду в июне 2018 года?

  • Для посадки: 10-11, 18-19, 20-21, 27 июня;
  • Для подкормки: 1-2, 5-6, 8-9, 25-26 июня;
  • Для обработки от вредителей: 1, 2, 8, 9, 18, 19, 25, 26 июня.
Капуста. Огород.
Капуста. Огород

Когда благоприятные дни для работы в огороде в июне-2018?

  • Посадка вьющихся овощных культур: 12 июня;
  • Посев листовой капусты и зелени: 18, 23 июня;
  • Культивирование почвы, мульчирование и прополка: 1, 9, 11, 15, 18 июня.

Когда благоприятные дни для работы с комнатными растениями в июне?

  • Посадка, пересадка, размножение: 17, 23 июня;
  • Подкормки: 1, 19 июня;
  • Обрезка: 8, 10 июня;
  • Обработка против болезней и вредителей: 1, 11, 24, 29 июня.
Дача.
Дача.

Как располагаются фазы луны в июне 2018 года?

  • Луна убывает — с 1 по 12 июня;
  • Новолуние — 13 июня;
  • Луна растет — с 14 по 27 июня;
  • Полнолуние — 28 июня;
  • Луна убывает — с 29 по 30 июня.

Лунный посевной календарь садовода и огородника: как это работает?

Считается, что фазы луны и ее положение в знаках зодиака влияют на различные процессы, в том числе — на рост растений. Тем не менее, не стоит ориентироваться только на лунный посевной календарь. Большое значение для роста растений имеют местные погодные условия, качество посадочного материала, готовность почвы, ваше собственное настроение и количество сил, вложенных во взращивание растения.

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