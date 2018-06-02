Лунный посевной календарь садовода и огородника на июнь 2018 года

Когда "подкормить" садовые растения, чтобы это было им на пользу? В какие дни заниматься прополкой огорода? В каких числах лучше обрезать комнатные растения? В решении этих вопросов помогает лунный посевной календарь, который определяет благоприятные дни для работы в огороде и саду. Altapress.ru рассказывает, как правильно выстроить свою работу в июне по лунному календарю—2018.

Когда самые благоприятные дни в июне по лунному календарю—2018? По информации портала www.supersadovnik.ru, наиболее благоприятные дни для работы в саду, цветнике и на огороде — 8, 18, 19, 20, 21, 27 июня. Когда благоприятные дни для работы в саду в июне 2018 года? Для посадки: 10-11, 18-19, 20-21, 27 июня;

Для подкормки: 1-2, 5-6, 8-9, 25-26 июня;

Для обработки от вредителей: 1, 2, 8, 9, 18, 19, 25, 26 июня. Когда благоприятные дни для работы в огороде в июне-2018? Посадка вьющихся овощных культур: 12 июня;

Посев листовой капусты и зелени: 18, 23 июня;

Культивирование почвы, мульчирование и прополка: 1, 9, 11, 15, 18 июня. Когда благоприятные дни для работы с комнатными растениями в июне? Посадка, пересадка, размножение: 17, 23 июня;

Подкормки: 1, 19 июня;

Обрезка: 8, 10 июня;

Обработка против болезней и вредителей: 1, 11, 24, 29 июня. Как располагаются фазы луны в июне 2018 года? Луна убывает — с 1 по 12 июня;

Новолуние — 13 июня;

Луна растет — с 14 по 27 июня;

Полнолуние — 28 июня;

Луна убывает — с 29 по 30 июня. Лунный посевной календарь садовода и огородника: как это работает? Считается, что фазы луны и ее положение в знаках зодиака влияют на различные процессы, в том числе — на рост растений. Тем не менее, не стоит ориентироваться только на лунный посевной календарь. Большое значение для роста растений имеют местные погодные условия, качество посадочного материала, готовность почвы, ваше собственное настроение и количество сил, вложенных во взращивание растения.