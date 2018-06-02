Лунный посевной календарь садовода и огородника на июнь 2018 года

Когда "подкормить" садовые растения, чтобы это было им на пользу? В какие дни заниматься прополкой огорода? В каких числах лучше обрезать комнатные растения? В решении этих вопросов помогает лунный посевной календарь, который определяет благоприятные дни для работы в огороде и саду. Altapress.ru рассказывает, как правильно выстроить свою работу в июне по лунному календарю—2018.
Когда самые благоприятные дни в июне по лунному календарю—2018?
По информации портала www.supersadovnik.ru, наиболее благоприятные дни для работы в саду, цветнике и на огороде — 8, 18, 19, 20, 21, 27 июня.
Когда благоприятные дни для работы в саду в июне 2018 года?
- Для посадки: 10-11, 18-19, 20-21, 27 июня;
- Для подкормки: 1-2, 5-6, 8-9, 25-26 июня;
- Для обработки от вредителей: 1, 2, 8, 9, 18, 19, 25, 26 июня.
Когда благоприятные дни для работы в огороде в июне-2018?
- Посадка вьющихся овощных культур: 12 июня;
- Посев листовой капусты и зелени: 18, 23 июня;
- Культивирование почвы, мульчирование и прополка: 1, 9, 11, 15, 18 июня.
Когда благоприятные дни для работы с комнатными растениями в июне?
- Посадка, пересадка, размножение: 17, 23 июня;
- Подкормки: 1, 19 июня;
- Обрезка: 8, 10 июня;
- Обработка против болезней и вредителей: 1, 11, 24, 29 июня.
Как располагаются фазы луны в июне 2018 года?
- Луна убывает — с 1 по 12 июня;
- Новолуние — 13 июня;
- Луна растет — с 14 по 27 июня;
- Полнолуние — 28 июня;
- Луна убывает — с 29 по 30 июня.
Лунный посевной календарь садовода и огородника: как это работает?
Считается, что фазы луны и ее положение в знаках зодиака влияют на различные процессы, в том числе — на рост растений. Тем не менее, не стоит ориентироваться только на лунный посевной календарь. Большое значение для роста растений имеют местные погодные условия, качество посадочного материала, готовность почвы, ваше собственное настроение и количество сил, вложенных во взращивание растения.
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