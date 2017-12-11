Мария Шукшина станет ведущей новой программы на Первом канале

Телеведущая и актриса Мария Шукшина после трехлетнего перерыва вернется в эфир Первого канала с января 2018 года. Об этом она сообщила в воскресенье в Instagram

"Я буду вести передачу на Первом канале. Рабочее название передачи — "Рецепты Счастья". В эфире с января", — написала ведущая, не уточнив формат и тематику телепроекта. Напомним, Мария Шукшина 13 лет вела программу "Жди меня".