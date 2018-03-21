Машков объяснил, почему спросил Путина, не украл ли президент фильм "Движение вверх"

Популярный российский актер Владимир Машков пояснил прессе, почему он спросил"украли?" у Путина по поводу просмотра фильма "Движение вверх" не в кинотеатре. Актер назвал свои действия эгоизмом, пишет РИА "НОвости".
Этот вопрос был задан Путину еще в январе на встрече президента со своими доверенными лицами. Тогда Путин поблагодарил Машкова, исполнявшего главную роль в спортивной драме "Движение вверх", за фильм. Актер заявил, что не знал о походе Путина в кинотеатр. Путин же парировал, что для просмотра кинокартины он "никуда не ходил, флешку включил".
— Украли?, — спросил Машков.
— Нет, не украли, дали посмотреть, — ответил Путин.
По словам Машкова, никаких последствий для него за этот, как он сказал, шутливый вопрос для него не было.
Владимир Машков,
актер:
— Это, видимо, сработал мой эгоизм. Владимир Владимирович интересуется кинематографом, а на фильмы, в которых я снимался, он не ходил. Видимо, так сработало.
Я действительно волновался, чтобы фильм не сперли. Это инстинктивно вышло.
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