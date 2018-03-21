Машков объяснил, почему спросил Путина, не украл ли президент фильм "Движение вверх"

Этот вопрос был задан Путину еще в январе на встрече президента со своими доверенными лицами. Тогда Путин поблагодарил Машкова, исполнявшего главную роль в спортивной драме "Движение вверх", за фильм. Актер заявил, что не знал о походе Путина в кинотеатр. Путин же парировал, что для просмотра кинокартины он "никуда не ходил, флешку включил".

— Украли?, — спросил Машков.

— Нет, не украли, дали посмотреть, — ответил Путин.

По словам Машкова, никаких последствий для него за этот, как он сказал, шутливый вопрос для него не было.

Владимир Машков,

актер: