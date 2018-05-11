Майский лохотрон: жителей Барнаула пытаются обмануть с помощью "викторины"

Как выглядит схема обмана

Схема следующая: сначала неизвестные взламывают чью-то страничку в соцсети, а затем рассылают сообщения со ссылкой на сторонний сайт, где якобы можно заработать деньги после прохождения простого опроса.

Насторожиться стоит сразу после получения такого сообщения хотя бы потому, что составлено оно неграмотно. Интересно также, что присылают его не одному пользователю, а сразу группе людей, создавая беседу.

Ссылка ведет на сайт "викторины". Система сначала просит ввести имя и фамилию, а затем якобы подбирает вопросы на определенную сумму. Обычно это довольно большие деньги: например, нашему корреспонденту "пообещали" 131 тыс. рублей.

Что из себя представляет "викторина"

Вопросов было шесть, в каждом по четыре варианта ответа. Строго говоря, этот опрос — не викторина, поскольку там не надо угадывать правильный ответ. Вопросы задают в духе: "Какой напиток вам больше нравится?" и предлагают четыре варианта популярных марок газировок.

Ответив на все вопросы, пользователь попадает на страничку, где написано, что средства уже зачислены, нужно только выполнить "закрепительный платеж", чтобы деньги точно дошли до адресата.

Сумма платежа — 152 рубля. Если пользователь соглашается, его переводят на страницу оплаты.

Как могут обмануть

Дальше возможны несколько вариантов. Либо мошенники получают данные карты и списывают все, что на ней есть, либо забирают свои 152 рубля и на том все заканчивается.

На сайте "викторины" даже есть отзывы от "благодарных" пользователей. Все это, скорее всего, фикция.

Altapress.ru рекомендует не доверять подобным "викторинам" и ни в коем случае не вводить данные своих банковских карт на подозрительных ресурсах. Любые сообщения в соцсетях, касающиеся денег, стоит проверять — например, перезвонить автору, если это знакомый.

Если вас все же обманули, немедленно обращайтесь в полицию. Но даже если мошенников найдут, не факт, что ваши деньги к вам вернутся.