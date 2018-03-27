МЧС подготовило поправки в противопожарные правила после трагедии в "Зимней вишне"

В России планируют раз в пять лет испытывать на пригодность наружные эвакуационные лестницы, с помощью которых люди могут покинуть здание при ЧП. Эти и другие поправки в правила подготовило МЧС России, сообщают "Известия".
Сейчас специалисты испытывают только пожарные лестницы — для спасателей.
Но по мнению экспертов, необходимо полностью пересмотреть правила и ужесточить контроль за ними. Так, в Кемерове посетители не смогли воспользоваться эвакуационными лестницами, так как двери, ведущие к ним, были закрыты, пишет a42.ru.
— Также необходимо "периодическое" освидетельствование "состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией". Кроме того, необходимо обеспечивать "содержание наружных пожарных и эвакуационных лестниц, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время", — цитирует газета поправки.
Накануне корреспонденты altapress.ru провели эксперимент в Барнауле — в нескольких торговых центрах города проверили, насколько легко можно выбраться в случае форс-мажорной ситуации из зданий.
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