МЧС подготовило поправки в противопожарные правила после трагедии в "Зимней вишне"

Сейчас специалисты испытывают только пожарные лестницы — для спасателей.

Но по мнению экспертов, необходимо полностью пересмотреть правила и ужесточить контроль за ними. Так, в Кемерове посетители не смогли воспользоваться эвакуационными лестницами, так как двери, ведущие к ним, были закрыты, пишет a42.ru.

— Также необходимо "периодическое" освидетельствование "состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией". Кроме того, необходимо обеспечивать "содержание наружных пожарных и эвакуационных лестниц, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время", — цитирует газета поправки.

Накануне корреспонденты altapress.ru провели эксперимент в Барнауле — в нескольких торговых центрах города проверили, насколько легко можно выбраться в случае форс-мажорной ситуации из зданий.