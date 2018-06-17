Уровень воды в Оби значительно превысил критическую отметку: что происходит в Затоне

По состоянию на 8:00 17 июня уровень воды в Оби составляет 555 сантиметров (при критическом 540 сантиметров). В микрорайоне Затон подтопленных жилых домов нет, сообщают в МЧС Алтайского края.
По данным МЧС, в поселке Затон задействовано 60 человек, 18 единиц техники. Из них 36 спасателей и 9 машин от МЧС.
Представители администрации Затона рассказали, что на некоторых участках поселка вода подошла к заборам, где-то зашла на приусадебные участки, вышла на проезжую часть. Закрыт проезд по дамбе на остров Шубинский, там стоят ограничительные знаки и бетонные блоки. В поселке действует режим повышенной готовности и круглосуточно дежурят спасатели.
Власти позаботились о запасах продовольствия, определили места на возвышенностях, куда в случае повышения уровня воды отгонят животных. "Все жители поселка проинформированы о пунктах временного размещения. По прогнозам, в ближайшее время продолжится незначительный рост уровня воды, а потом вода пойдет на спад", — отметили в администрации микрорайона Затон.
В целом на реках Катунь и Бия наблюдается стабильное снижение уровня воды, говорят в МЧС.
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