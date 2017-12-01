Медведев рассказал о своих планах на пост президента

Премьер-министр Дмитрий Медведев сказал, что не видит себя в роли президента России, пишет Газета.ru.
Глава правительства добавил, что его работа ему нравится. "Это — исключительно интересная работа, которая является вызовом, но и приносит удовлетворение", — отметил Медведев.
Медведев пообещал продолжать работать на благо страны и сказал, что не намерен баллотироваться на пост президента России в этом году.
Российский премьер, который также является председателем партии "Единая Россия", заявил, что единороссы, безусловно, поддержат действующего президента РФ Владимира Путина, если он решит баллотироваться в президенты на новый срок.
"Если действующий президент страны Владимир Владимирович Путин выдвинет свою кандидатуру или согласится на ее выдвижение, безусловно и недвусмысленно наша партия и, конечно, я лично, как председатель партии, будем его всячески в этом поддерживать, потому что считаем, что он является успешным президентом, который руководит нашей страной", — заявил Медведев.
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