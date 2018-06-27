Мэрия хочет благоустроить центр Барнаула по эскизам горожан

В Барнауле объявлен конкурс эскизных проектов благоустройства 13 зон в центре города. Горожане и организации могут прислать свои решения в мэрию, пишет официальный сайт.
Мэрия планирует получить эскизы благоустройства 13 зеленых зон центра Барнаула. В их числе площади, проспекты, улицы и скверы.
Участникам нужно прислать эскиз с изображением зоны благоустройства спереди и сверху, а также пояснительную записку в произвольной форме. Также материалы можно дополнить фотографиями, макетами и другими документами, которые позволят представить разработку. Заявки на конкурс принимают до 30 июля.
На официальном сайте сказано, что жюри отдаст предпочтение наиболее выразительным, актуальным и экономически целесообразным проектам. Победителей ждут дипломы и ценные подарки.
Для каких территорий можно разработать эскиз благоустройства
- газонная часть перед и после подземного пешеходного перехода, ведущего к лестнице в Нагорный парк;
- зеленая зона на площади им. В. Н. Баварина;
- земельный участок в границах ул. Мамонтова и автозаправки по пр. Социалистическому, 5;
- нечетная сторона по пр-кту Ленина, между площадью им. В. Н. Баварина и р.Барнаулкой;
- пр. Красноармейский от ул. Песчаной до ул. Партизанской;
- пр. Социалистический от ул. Пушкина до ул. Партизанской;
- территория вдоль моста по пр. Социалистическому, от административного здания №4 до здания №27;
- ул. Гоголя в районе административного здания по адресу: пр-кт Социалистический, 20;
- ул. Гоголя, в районе жилого дома №72 и административного здания №76;
- ул. Короленко от пр. Социалистического до пр. Ленина;
- ул. Мало-Тобольская от пр. Ленина до ул. Максима Горького;
- ул. Ползунова от пр. Социалистического до ул. Максима Горького;
- четная сторона по пр. Ленина, в районе моста и канализационной насосной станции у Центрального рынка.
Куда приносить работы
Конкурс проводит комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. Справки дают по тел. 371-620. Принести работу нужно на ул. Короленко, 58, кабинет 7.