Мэрия хочет благоустроить центр Барнаула по эскизам горожан

Мэрия планирует получить эскизы благоустройства 13 зеленых зон центра Барнаула. В их числе площади, проспекты, улицы и скверы.

Участникам нужно прислать эскиз с изображением зоны благоустройства спереди и сверху, а также пояснительную записку в произвольной форме. Также материалы можно дополнить фотографиями, макетами и другими документами, которые позволят представить разработку. Заявки на конкурс принимают до 30 июля.

На официальном сайте сказано, что жюри отдаст предпочтение наиболее выразительным, актуальным и экономически целесообразным проектам. Победителей ждут дипломы и ценные подарки.

Для каких территорий можно разработать эскиз благоустройства

газонная часть перед и после подземного пешеходного перехода, ведущего к лестнице в Нагорный парк;

зеленая зона на площади им. В. Н. Баварина;

земельный участок в границах ул. Мамонтова и автозаправки по пр. Социалистическому, 5;

нечетная сторона по пр-кту Ленина, между площадью им. В. Н. Баварина и р.Барнаулкой;

пр. Красноармейский от ул. Песчаной до ул. Партизанской;

пр. Социалистический от ул. Пушкина до ул. Партизанской;

территория вдоль моста по пр. Социалистическому, от административного здания №4 до здания №27;

ул. Гоголя в районе административного здания по адресу: пр-кт Социалистический, 20;

ул. Гоголя, в районе жилого дома №72 и административного здания №76;

ул. Короленко от пр. Социалистического до пр. Ленина;

ул. Мало-Тобольская от пр. Ленина до ул. Максима Горького;

ул. Ползунова от пр. Социалистического до ул. Максима Горького;

четная сторона по пр. Ленина, в районе моста и канализационной насосной станции у Центрального рынка.

Куда приносить работы

Конкурс проводит комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. Справки дают по тел. 371-620. Принести работу нужно на ул. Короленко, 58, кабинет 7.