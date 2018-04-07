Международный день здоровья: 7 простых советов как укрепить организм

Как укреплять здоровье в повседневной жизни?

1. Чаще ходите по лестнице. Это развивает суставы коленей, стопы и икры, укрепляет сердечно-сосудистую систему, улучшает осанку. Главное — не переусердствовать.

2. Занимайтесь дыхательной гимнастикой. Это благотворно влияет на нервную и дыхательную системы.

3. Больше улыбайтесь и слушайте хорошую музыку. Гормоны счастья, которые вырабатываются, когда человек улыбается, благотворно влияют на организм. А любимая музыка приводит душевное состояние к равновесию.

4. Не забывайте об отдыхе. Если человек переутомился, то производительность труда падает, а иммунитет слабеет. Помните о важности полноценного 8-часового сна.

5. Больше гуляйте пешком. Это один из самых простых способов улучшить физическую форму и самочувствие.

6. Не запускайте болезни и не занимайтесь самолечением. Если вас беспокоят какие-то проблемы в организме, лучше всего - обратиться к врачу.

7. И главное: заботиться о состоянии своего организма нужно постоянно, а не только в Международный день здоровья—2018.

Факт

Каждый День здоровья имеет свою тему. Лозунг праздника в 2018 году — "Здоровье для всех". Всемирная организация здравоохранения призывает государства и мировых лидеров обеспечить каждому человеку доступ к качественной медицине без финансовых проблем, сообщает "Календарь событий".