Международный день здоровья: 7 простых советов как укрепить организм

7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Это скорее не праздник, а глобальная кампания, которая привлекает внимание жителей планеты к проблемам здравоохранения. В День здоровья altapress.ru подготовил 7 простых советов о том, как помочь своему организму быть здоровым.
Как укреплять здоровье в повседневной жизни?
1. Чаще ходите по лестнице. Это развивает суставы коленей, стопы и икры, укрепляет сердечно-сосудистую систему, улучшает осанку. Главное — не переусердствовать.
2. Занимайтесь дыхательной гимнастикой. Это благотворно влияет на нервную и дыхательную системы.
3. Больше улыбайтесь и слушайте хорошую музыку. Гормоны счастья, которые вырабатываются, когда человек улыбается, благотворно влияют на организм. А любимая музыка приводит душевное состояние к равновесию.
4. Не забывайте об отдыхе. Если человек переутомился, то производительность труда падает, а иммунитет слабеет. Помните о важности полноценного 8-часового сна.
5. Больше гуляйте пешком. Это один из самых простых способов улучшить физическую форму и самочувствие.
6. Не запускайте болезни и не занимайтесь самолечением. Если вас беспокоят какие-то проблемы в организме, лучше всего - обратиться к врачу.
7. И главное: заботиться о состоянии своего организма нужно постоянно, а не только в Международный день здоровья—2018.
Факт
Каждый День здоровья имеет свою тему. Лозунг праздника в 2018 году — "Здоровье для всех". Всемирная организация здравоохранения призывает государства и мировых лидеров обеспечить каждому человеку доступ к качественной медицине без финансовых проблем, сообщает "Календарь событий".
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