"Мы привыкли выживать": владелец славгородского зоопарка опроверг слухи о гибели животных

В зоопарке Славгорода. Фото: Страница Валерия Кульбиды в ok.ru. В зоопарке Славгорода. Фото: Страница Валерия Кульбиды в ok.ru. В зоопарке Славгорода. Фото: Страница Валерия Кульбиды в ok.ru. В зоопарке Славгорода. Фото: Страница Валерия Кульбиды в ok.ru. В зоопарке Славгорода. Фото: Страница Валерия Кульбиды в ok.ru. В зоопарке Славгорода. Фото: Страница Валерия Кульбиды в ok.ru. В зоопарке Славгорода. Фото: Страница Валерия Кульбиды в ok.ru. В зоопарке Славгорода. Фото: Страница Валерия Кульбиды в ok.ru. В зоопарке Славгорода. Фото: Страница Валерия Кульбиды в ok.ru. В зоопарке Славгорода. Фото: Страница Валерия Кульбиды в ok.ru. В зоопарке Славгорода. Фото: Страница Валерия Кульбиды в ok.ru. В зоопарке Славгорода. Фото: Страница Валерия Кульбиды в ok.ru. В зоопарке Славгорода. Фото: Страница Валерия Кульбиды в ok.ru. В зоопарке Славгорода. Фото: Страница Валерия Кульбиды в ok.ru. В зоопарке Славгорода. Фото: Страница Валерия Кульбиды в ok.ru. В зоопарке Славгорода. Фото: Страница Валерия Кульбиды в ok.ru. В зоопарке Славгорода. Фото: Страница Валерия Кульбиды в ok.ru. В зоопарке Славгорода. Фото: Страница Валерия Кульбиды в ok.ru.

Сейчас в зоопарке есть проблемы с подачей отопления. В здании температура не слишком высокая. Часть животных содержится на улице, а часть — в теплых помещениях. Однако, по словам Валерия Кульбиды, от холода у них еще никто не умирал.

Влаерий Кульбида,

владелец зоопарка:

— Оптимальная температура для содержания крокодилов +35 градусов, сейчас же в помещении лишь +5. В связи с этим рептилии впадают в полуанабиозное состояние и не питаются. Такая же ситуация со змеями. Однако мы привыкли выживать и помогаем животным.

В зоопарке стараются поддерживать температуру, оптимальную для содержания животных. Из-за больших счетов за электричество накапливаются долги. К тому же, зимой в зоопарк приходят не так много людей, поэтому прибыли почти нет.

Влаерий Кульбида,

владелец зоопарка:

— Многие звонят и спрашивают, сколько трупов в зоопарке? А я отвечаю, что ни одного! Слух пошел из-за того, что мы принимаем животных, которым нужна помощь. Когда-то к нам принесли раненого коршуна, которого, к сожалению, не удалось спасти. Видимо, все и решили, что животные умирают. На самом деле животные если и умирают у нас, то своей смертью, от старости.

Проблем с питанием у животных также нет. Их кормят свежими продуктами, многие из которых покупают на базаре.

Влаерий Кульбида,

владелец зоопарка:

— Я скорее сам буду недоедать, чем оставлю животных без пищи. Многие посетители приносят картошку и морковь, которую потом некуда девать. А 90% животных зоопарка — хищники и их нужно кормить мясом. Чужое мясо давать им я не рискну, потому что оно не проверено.

По словам Валерия Кульбиды, сейчас лучшая помощь для зоопарка — это прийти туда всей семьей и взглянуть на животных, которые уже успели заскучать.

Справка

Славгородский зоопарк основан 27 апреля 1999г. В его коллекции разнообразные обитатели воды и суши: рыбы, птицы, рептилии и млекопитающие. Всего около 250 видов, среди которых настоящий африканский лев, нильский крокодил, редкий дальневосточный кот и уникальные генетты.