Минимум 49 ударов: барнаулец зверски забил приятеля до смерти

По данным из материалов уголовного дела, в конце февраля в одной из квартир Барнаула выпивала компания из 6 человек. Два мужчины поссорились. Одни из них ударил приятеля минимум 49 раз ногами и руками по голове. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Злоумышленнику грозит лишение свободы до 15 лет. Ранее обвиняемый был неоднократно судим, в том числе за причинение здоровью вреда средней тяжести.

Уголовное дело направили в суд.