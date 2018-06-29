Минимум 49 ударов: барнаулец зверски забил приятеля до смерти

В Барнауле местного жителя обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчина жестоко избил знакомого, сообщает прокуратура Алтайского края.
По данным из материалов уголовного дела, в конце февраля в одной из квартир Барнаула выпивала компания из 6 человек. Два мужчины поссорились. Одни из них ударил приятеля минимум 49 раз ногами и руками по голове. Потерпевший скончался на месте происшествия.
Злоумышленнику грозит лишение свободы до 15 лет. Ранее обвиняемый был неоднократно судим, в том числе за причинение здоровью вреда средней тяжести.
Уголовное дело направили в суд.
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